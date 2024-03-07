Меттью Макконахі розповів, чому переїхав із сім'єю в Техас

Зірка "Справжнього детектива" та його дружина Каміла Алвес поїхали з Лос-Анджелеса до Техасу, щоб мати більше усамітнення. Голлівудські зірки зізналися, що втомилися від метушні.

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Меттью Макконахі та його дружина Каміла Алвес розповіли про свій майже двадцятирічний роман і сімейне життя, водночас розмірковуючи про свій переїзд із Голлівуду до Техасу під час рідкісного спільного докладного інтерв'ю. Пара знаменитостей прикрасили обкладинку журналу Southern Living.

Хоч Метть Меттью Макконахі і називають "голлівудською зіркою", але він і його сім'я вже давно не живуть у Голлівуді. Зірка "Справжнього детектива" і його дружина Каміла Алвес з дітьми, 15-річним сином Леві, 10-річним Лівінгстоном і 13-річною донькою Відой виїхали з Малібу 2014 року.

Меттью Макконахі та Каміла Алвес

"Ми жили щасливим життям у Малібу. У нас був гарний будинок, який ми побудували разом і вклали в нього багато любові та турботи. Ми там виховували своїх дітей. Я вирощувала все, що було у дворі. У мене були бджоли, які робили мед", — згадує мати трьох дітей.

Після сімейної кризи, яка привела їхню сім'ю в Остін, штат Техас, щоб допомогти сім'ї Меттью, його дружина помітила, що він відчув себе щасливішим.

Каміла запитала, чи хоче він переїхати в Техас, і, отримавши ствердну відповідь, посміхнулася і погодилася.

Макконахі, який народився в Увалді, штат Техас, і переїхав у Лонгв'ю в 1980 році, визнав, що переїзд з Малібу в Техас був важчим для його дружини, оскільки раніше вона жила тільки в Бразилії, Нью-Йорку і Лос-Анджелесі.

Каміла сказала, що з переїздом до Техасу їхнє життя стало простішим, діти стали більше займатися спортом, а вони щонеділі стали відвідувати церкву.

"Ритуали повернулися, чи то недільна церква, чи то спорт, чи то спільна сімейна вечеря щовечора, чи то не лягати спати після цього, розповідаючи історії на кухні, розливаючи напої і перекушуючи, переказуючи їх все інакше, ніж ми розповідали їх раніше", — втрутився Макконахі.

Одним із найбільших плюсів лауреата "Оскара" в поверненні до рідного штату є те, що "миля тут, у Техасі, здається милею", а "година здається 60 хвилинами".

Провівши майже десять років у Техасі, Алвес сказала, що може з упевненістю називати Техас своїм домом.

Меттью Макконахі та Каміла Алвес

Вона і МакКонахі, як відомо, зустрілися в голлівудському нічному клубі Hyde 2006 року, на піку його слави в ром-комах, коли вона працювала моделлю.

Вони одружилися шість років потому в Остіні, штат Техас, під час триденного святкування у своєму будинку. Тоді на їхньому весіллі були присутні Різ Візерспун, Кенні Чесні та Вуді Гаррельсон.

Нагадаємо, Каміла Алвес, дружина актора Меттью Макконахі, раніше розповіла про складні стосунки зі свекрухою. Мері Кетлін "Кей" Маккейб, почала "перевіряти" її, коли вона почала зустрічатися з актором у 2006 році.