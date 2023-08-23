Дружина Меттью Макконахі розповіла про "непрості" стосунки зі свекрухою

Каміла Алвес зізналася, що мати її чоловіка називала її іменами його колишніх подружок.

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Каміла Алвес, дружина актора Меттью Макконахі, розповіла про складні стосунки зі свекрухою. Мері Кетлін "Кей" Маккейб, почала "перевіряти" її, коли вона почала зустрічатися з актором у 2006 році. Про це пише Daily Mail.

Каміла Алвес вийшла заміж за лауреата премії "Оскар" 2012 року, у них троє дітей.

Макконахі раніше докладно описав своє восьмирічне відчуження від матері у своїх мемуарах 2020 року "Зелені вогні".

Каміла Алвес зі свекрухою

41-річна бразильська модель розповіла про непростий початок стосунків із Кей у новому випуску подкасту Southern Living's Biscuits & Jam.

Каміла і Меттью почали зустрічатися 2006 року і коли вони вперше з'явилися разом на фото, мати актора почала її перевіряти.

"Вона справді мене перевіряла. Я маю на увазі, дійсно мучила мене. Вона називала мене іменами всіх колишніх дівчат Меттью, вона говорила зі мною ламаною іспанською", — згадувала Каміла.

Потім Каміла описала інцидент, який змусив Кей нарешті прийняти її як частину сім'ї. Вона уклала контракт на роботу моделлю в Стамбулі й отримала додатковий квиток на літак першого класу і безкоштовне проживання в готелі. Тож вона просто сказала матері Меттью: "Ма Мак, ти їдеш зі мною".

"Всю дорогу туди, всю дорогу до Стамбула вона розповідала мені всі ці історії і вкладала все це в мою голову. Коли ми приземлилися, я подумала: "Добре, добре. Дай мені пристебнутися. Дай мені підготуватися до цієї ситуації", — згадує Каміла. На третій день перебування в Стамбулі відвертість досягла піку, і модель зрозуміла, що настав час постояти за себе. У підсумку вони дуже відверто поговорили і це, за словами Каміли, було емоційно. Але зрештою вона заслужила поваги свекрухи і вона перестала її мучити.

Каміла розповіла, що з того дня у неї зі свекрухою склалися прекрасні стосунки, хоча часом вони можуть бути "складними". І тепер вони будь-який конфлікт, що починається, нівелюють жартами.

Каміла Алвес зі свекрухою

Каміла не єдина в родині, кому в якийсь момент було важко ладнати з Ма Мак.

Відомо, що Метью не розмовляв зі своєю матір'ю протягом восьми років після того, як вона постійно зливала їхні особисті розмови в пресу, що спонукало його зрештою встановити з нею "певні кордони".

"Я говорив із нею, а потім раптом усе це опинялося в газетах", — розповідав Меттью на шоу Говарда Стерна 2020 року. Але серйозно посварився він із матір'ю після того, як вона без його відома провела екскурсію його будинком для журналістів.

Коли Стерн запитав, чи перестав він розмовляти зі своєю матір'ю після того, як вона показала ліжко, на якому "він втратив цноту", він пояснив, що ті роки були "важкими".

Тепер актор знову спілкується з матір'ю. Вона навіть жила з його сім'єю під час пандемії 2020 року.

Меттью Макконахі з сім'єю

"Вісім років було важко, але ми пройшли через це і зараз перебуваємо на іншому боці. Це добре", — говорив Меттью.

Нагадаємо, Меттью Макконахі та Каміла Алвес почали зустрічатися 2006 року, а одружилася пара 2012 року. Вони виховують трьох дітей: Леві, 15 років, Віду, 13 років, і Лівінгстона, 10 років.

Раніше Фокус писав про те, як Меттью Макконахі екстремально змінював зовнішність заради ролі у фільмі "Золото".