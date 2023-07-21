Кілліан Мерфі, Шарліз Терон і Крістіан Бейл: хто з акторів екстремально худнув і товстів заради ролі

Кілліан Мерфі їв один мигдаль, щоб схуднути для ролі Роберта Оппенгеймера, але він не був єдиним актором, хто радикально змінювався для ролі.

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Іноді актори дуже відповідально підходять для зйомок у фільмі. Вони набирають і скидають вагу, щоб краще відповідати образу. Змінюють ходу, голос і манеру поводитися. Один з останніх прикладів — Кілліан Мерфі. Щоб відповідати своєму герою — геніальному фізику Роберту Оппенгеймеру, — він сильно схуд, хоч і не розповів, як саме. Це за нього зробили колеги по картині. Емілі Блант згадала, що Кілліан їв один мигдаль. Хто ще з відомих акторів прославився радикальними змінами зовнішності, пише Daily Mail.

Треба зазначити, що хоч фізична трансформація Кілліана Мерфі й потрапила в заголовки газет, але за стандартами Голлівуду його план зі зниження ваги був досить скромним.

Кілліан Мерфі у фільмі "Оппенгеймер" Фото: Скриншот

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Нікотин був фактором екстремальної трансформації Крістіана Бейла для фільму "Машиніст", а Шарліз Терон сиділа на "дієті" з фастфуду. Шість найекстремальніших випадків схуднення і набору ваги в матеріалі Фокуса.

Крістіан Бейл для фільму "Машиніст" (2004)

Для своєї ролі Тревора Резніка в "Машиністі" Бейл схуд на 28 кг. Він вживав менше ніж 200 калорій на день. Він скинув третину своєї ваги всього за чотири місяці. Але свою дієту актор нікому не радить.

Крістіан Бейл у ролі Бетмена Фото: Скриншот

Він з'їдав одне яблуко і одну банку консервованого тунця на день. Також він пив чорну каву і викурював безліч сигарет, щоб знизити апетит.

Бейл сказав, що щоб не збитися зі шляху, він регулярно сидів у навушниках, але насправді нічого не слухав, а просто перебував у тиші, щоб не відволікатися.

Втім, через роки він набрав м'язову масу для ролі Бетмена в "Темному лицарі". І просто погладшав на 20 кг заради ролі 46-го віцепрезидента США Діка Чейні. І для ролі у фільмі "Афера по-американськи".

Трансформації Крістіана Бейла для ролей Фото: Скриншот

Але говорячи про свої різкі коливання ваги 2019 року, у віці 45 років, він сказав, що не може продовжувати перетворювати своє тіло так, як раніше.

"Я просто не можу продовжувати це робити. Я справді не можу. Мені здається, що якщо я продовжуватиму робити те, що робив у минулому, я помру. Так що я б вважав за краще не вмирати", — похмуро пожартував Крістіан.

50 Cent для фільму "Все руйнується" (2011)

У 2011 році 50 Cent схуд на 25 кг (з 97 кг до 72 кг) для ролі у фільмі "Things Fall Apart" ("Усе валиться"), у центрі сюжету якого футболіст, який помер від раку.

50 Cent Фото: Getty

Кертіс Джексон III, також відомий як 50 Cent, скинув вагу, бігаючи біговою доріжкою по три години на день і вживаючи тільки рідку їжу.

Говорячи про свою мотивацію для такого різкого зниження ваги, Джексон сказав в інтерв'ю журналу Parade, що мета полягала в тому, щоб якнайкраще відобразити реалії раку. І на нього великий вплив справила доля його найкращого друга Чарльза Прінгла, який помер від цієї ж недуги.

50 Cent схуд для фільму "Все руйнується" Фото: Скриншот

"Вага почала йти, і мій менеджер сказав мені: "Тобі краще звернутися до лікаря!". Я просто не хотів іти, тому що я мав відповідати образу у своїй уяві. Я був настільки захоплений тим, що робив, що мене це не особливо турбувало. Я просто продовжував дивитися на себе в дзеркало, відчуваючи, що повинен бути меншим. Я повинен був відповідати", — репер зізнався, що вага йшла повільно через м'язову масу.

Меттью Макконахі для фільму "Золото" (2017)

Меттью Макконахі набрав 21 кг за шість місяців для своєї ролі бізнесмена Кенні Веллса у фільмі 2017 року "Золото".

Трейлер фільму "Золото"

У 2013 році, після завершення зйомок "Супер Майка", в якому йому потрібна була м'язиста статура, актор скинув усі набрані м'язи для "Далласького клубу покупців".

У цій драмі 2013 року він зіграв Рона Вудраффа — ковбоя з Техасу, хворого на СНІД.

Щоб якнайкраще відобразити статуру персонажа і проілюструвати реалії хвороби, Макконахі схуд на 18 кг за п'ять місяців.

Меттью Макконахі у фільмі "Далласький клуб покупців"

Він вживав менш як 500 калорій на день. На сніданок він їв яєчний білок, а обід і вечеря складалися всього з п'яти унцій риби і невеликої кількості овочів.

Єдиною закускою, яку йому дозволили, був пудинг із тапіоки, який, за зізнанням Макконахі, він їв найменшою ложкою, щоб продовжити задоволення.

А коли йому потрібно було набрати вагу, він, за власним зізнанням, став душею компанії.

"У той час я був зіркою у своїй сім'ї на прізвисько "Капітан Веселощі", тому що я був згоден на вечір піци, щовечора, і я не відмовлявся від чизбургерів і пива", — жартував Метью, який потім довго й важко худнув, щоб повернутися у форму.

Шарліз Терон для фільму "Таллі" (2018)

Шарліз Терон теж славиться трансформаціями для своїх ролей. Так, для ролі вагітної матері трьох дітей у фільмі "Таллі" вона набрала 22 кг.

Трейлер фільму "Таллі"

Терон сказала, що перші три тижні її програми зі збільшення ваги були легкими, але потім це перетворилося на роботу.

"Перші три тижні завжди веселі, тому що ти прямо як дитина в кондитерській. А потім змушувати себе їсти було важко. І я сама стала важкою. Зйомки були складними, що не додавало веселощів", — зізналася актриса. За її зізнанням, вона повернулася у форму тільки через півтора року.

Шарліз Терон знадобилося більше року, щоб скинути вагу Фото: Getty Images

Коли вона набирала 14 кг для фільму "Монстр" у 2003 році, їй було, за власним зізнанням, простіше.

Кріс Пратт для фільму "Вартові Галактики" (2014)

Коли Кріс Пратт знімався в серіалі "Парки і зони відпочинку", він був повним і без м'язової маси. Але для ролі космічного пірата Пітера Квілла він радикально змінився.

Кріс Пратт накачався для ролі в "Вартових Галактики"

"Я схуд на 27 кг, споживаючи 4000 калорій на день. Я їв здорову їжу", — зізнавався актор. Він правильно харчувався і тренувався по чотири години на день. Тренування включали підняття важких предметів, біг і плавання.

Кріс Пратт до схуднення

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як Кілліан Мерфі готувався для ролі Роберта Оппенгеймера у фільмі Крістофера Нолана.