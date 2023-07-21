Киллиан Мерфи, Шарлиз Терон и Кристиан Бейл: кто из актеров экстремально худел и толстел ради роли

Киллиан Мерфи ел один миндаль, чтобы похудеть для роли Роберта Оппенгеймера, но он не был единственным актером, кто радикально менялся для роли.

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Иногда актеры очень ответственно подходят для съемок в фильме. Они набирают и сбрасывают вес, чтобы лучше соответствовать образу. Меняют походку, голос и манеру себя вести. Один из последних примеров – Киллиан Мерфи. Чтобы соответствовать своему герою – гениальному физику Роберту Оппенгеймеру, — он сильно похудел, хоть и не рассказал, как именно. Это за него сделали коллеги по картине. Эмили Блант упомянула, что Киллиан ел один миндаль. Кто еще из известных актеров прославился радикальными изменениями внешности, пишет Daily Mail.

Надо отметить, что хоть физическая трансформация Киллиана Мерфи и попала в заголовки газет, но по стандартам Голливуда его план по снижению веса был довольно скромным.

Киллиан Мерфи в фильме "Оппенгеймер" Фото: Скриншот

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Никотин был фактором экстремальной трансформации Кристиана Бейла для фильма "Машиниста", а Шарлиз Терон сидела на "диете" из фастфуда. Шесть самых экстремальных случаев похудения и набора веса в материале Фокуса.

Кристиан Бейл для фильма "Машинист" (2004)

Для своей роли Тревора Резника в "Машинисте" Бейл похудел на 28 кг. Он употреблял меньше чем 200 калорий в день. Он сбросил треть своего веса всего за четыре месяца. Но свою диету актер никому не советует.

Кристиан Бейл в роли Бэтмена Фото: Скриншот

Он съедал одно яблоко и одну банку консервированного тунца в день. Также он пил черный кофе и выкуривал множество сигарет, чтобы снизить аппетит.

Бейл сказал, что чтобы не сбиться с пути, он регулярно сидел в наушниках, но на самом деле ничего не слушал, а просто находился в тишине, чтобы не отвлекаться.

Впрочем, спустя годы он набрал мышечную массу для роли Бэтмена в "Темном рыцаре". И просто располнел на 20 кг ради роли 46-го вице-президента США Дика Чейни. И для роли в фильме "Афера по-американски".

Трансформации Кристиана Бейла для ролей Фото: Скриншот

Но говоря о своих резких колебаниях веса в 2019 году, в возрасте 45 лет, он сказал, что не может продолжать преобразовывать свое тело так, как раньше.

"Я просто не могу продолжать это делать. Я действительно не могу. Мне кажется, что если я буду продолжать делать то, что делал в прошлом, я умру. Так что я бы предпочел не умирать", — мрачно пошутил Кристиан.

50 Cent для фильма "Все рушится" (2011)

В 2011 году 50 Cent похудел 25 кг (с 97 кг до 72 кг) для роли в фильме "Things Fall Apart" ("Все рушится"), в центре сюжета которого футболист, умерший от рака.

50 Cent Фото: Getty

Кертис Джексон III, также известный как 50 Cent, сбросил вес, бегая по беговой дорожке по три часа в день и употребляя только жидкую пищу.

Говоря о своей мотивации для такого резкого снижения веса, Джексон сказал в интервью журналу Parade, что цель состояла в том, чтобы наилучшим образом отразить реалии рака. И на него большое влияние оказала судьба его лучшего друга Чарльза Прингла, который умер от этого же недуга.

50 Cent похудел для фильма "Все рушится" Фото: Скриншот

"Вес начал уходить, и мой менеджер сказал мне: "Тебе лучше обратиться к врачу!". Я просто не хотел идти, потому что я должен был соответствовать образу в своем воображении. Я был настолько увлечен тем, что делал, что меня это не особо заботило. Я просто продолжал смотреть на себя в зеркало, чувствуя, что должен быть меньше. Я должен был соответствовать", — рэпер признался, что вес уходил медленно из-за мышечной массы.

Мэттью Макконахи для фильма "Золото" (2017)

Мэттью Макконахи набрал 21 кг за шесть месяцев для своей роли бизнесмена Кенни Уэллса в фильме 2017 года "Золото".

Трейлер фильма "Золото"

В 2013 году, после завершения съемок "Супер Майка", в котором ему нужно было мускулистое телосложение, актер сбросил все набранные мышцы для "Далласского клуба покупателей".

В этой драме 2013 года он сыграл Рона Вудраффа — ковбоя из Техаса, больного СПИДом.

Чтобы наилучшим образом отразить телосложение персонажа и проиллюстрировать реалии болезни, Макконахи похудел на 18 кг за пять месяцев.

Мэттью Макконахи в фильме "Далласский клуб покупателей"

Он употреблял менее 500 калорий в день. На завтрак он ел яичный белок, а обед и ужин состояли всего из пяти унций рыбы и небольшого количества овощей.

Единственной закуской, которую ему разрешили, был пудинг из тапиоки, который, по признанию Макконахи, он ел самой маленькой ложкой, чтобы продлить удовольствие.

А когда ему нужно было набрать вес, он, по собственному признанию, стал душой компании.

"В то время я был звездой в своей семье по прозвищу "Капитан Веселье", потому что я был согласен на вечер пиццы, каждый вечер, и я не отказывался от чизбургеров и пива", — шутил Мэтью, который потом долго и трудно худел, чтобы вернуться в форму.

Шарлиз Терон для фильма "Талли" (2018)

Шарлиз Терон тоже славится трансформациями для своих ролей. Так, для роли беремнной матери троих детей в фильме "Талли" она набрала 22 кг.

Трейлер фильма "Талли"

Терон сказала, что первые три недели ее программы по увеличению веса были легкими, но затем это превратилось в работу.

"Первые три недели всегда веселые, потому что ты прямо как ребенок в кондитерской. А потом заставлять себя есть было тяжело. И я сама стала тяжелой. Съемки были сложными, что не добавляло веселья", — призналась актриса. По ее признанию, она вернулась в форму только через полтора года.

Шарлиз Терон понадобилось больше года, чтобы сбросить вес Фото: Getty Images

Когда она набирала 14 кг для фильма "Монстр" в 2003 году, ей было, по собственному признанию, проще.

Крис Пратт для фильма "Стражи Галактики" (2014)

Когда Крис Пратт снимался в сериале "Парки и зоны отдыха", он был полным и без мышечной массы. Но для роли космического пирата Питера Квилла он радикально изменился.

Крис Пратт накачался для роли в "Стражах Галактики"

"Я похудел на 27 кг, потребляя 4000 калорий в день. Я ел здоровую еду", — признавался актер. Он правильно питался и тренировался по четыре часа в день. Тренировки включали поднятие тяжестей, бег и плавание.

Крис Пратт до похудения

Напомним, ранее Фокус писал о том, как Киллиан Мерфи готовился для роли Роберта Оппенгеймера в фильме Кристофера Нолана.