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Стиль жизни

Коллеги по фильму рассказали, как Киллиан Мерфи экстремально похудел для роли Оппенгеймера

Роберт Оппенгеймер, киллиан мерфи, кристофер нолан, фильм оппенгеймер
Фото: Скриншот | Киллиан Мерфи в роли Роберта Оппенгеймера

Для роли гениального физика ирландский актер изменил походку и даже манеру говорить.

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21 июля состоялась мировая премьера фильма "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, главную роль в котором исполнил ирландский актер Киллиан Мерфи. Актер готовился к роли: экстремально похудел, изменил походку, голос и даже взгляд. Об этом пишет Daily Mail.

Звезды "Оппенгеймера" рассказали, на что пошел Киллиан, чтобы стать похожим на "отца атомной бомбы", который в то время, как известно, много курил и пил.

Роберт Оппенгеймер, киллиан мерфи, кристофер нолан, фильм оппенгеймер Fullscreen
Киллиан Мерфи в роли Роберта Оппенгеймера
Фото: Скриншот

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47-летний актер не слишком углублялся в обстоятельства своего похудения, потому что не желал, чтобы кто-то повторял его опыт. Но его коллега по фильму Эмили Блант рассказала о резкой трансформации Киллиана, сказав, как он выжил только благодаря миндалю, который грыз на съемках.

Трейлер фильма "Оппенгеймер"

Эмили, которая в фильме исполнила роль жены Оппенгеймера, Китти, отметила, что Киллиан Мерфи буквально довел себя до истощения.

Ранее Мерфи в беседе с The New York Times рассказал, как ему потребовалось более пяти месяцев перед съемками, чтобы подготовиться к роли как физически, так и эмоционально.

Роберт Оппенгеймер, киллиан мерфи, кристофер нолан, фильм оппенгеймер Fullscreen
Роберт Оппенгеймер
Фото: Скриншот

Он признался, что ему понравилась физическая подготовка к роли, рассказав, как он хотел похудеть, чтобы наочно продемонстрировать, что тот знаменитый физик почти ничего не ел в то время, когда работал над атомной бомбой.

"Мне нравится играть своим телом, а у Оппенгеймера была очень приметная физическая форма и силуэт, которые я хотел передать правильно. Мне пришлось немного похудеть, и мы работали с костюмами. Роберт был очень худым, почти истощенным, существовал на мартини и сигаретах. И у него был очень выразительный взгляд: мы много работали над его силуэтом и выражением лица, прежде чем начать", — признался Мерфи.

Киллиан рассказал, как он проверял себя на то, насколько мало он может есть, готовясь к роли, признавшись, что никому "не советует" свою экстремальную диету.

Актер также признался, что мало спал во время съемок.

"У меня была сумасшедшая энергия. Я переступил тот порог, за которым я не беспокоился о еде или чем-то еще. Я был в таком состоянии, в состоянии гипер… гипер чего-то, но это было хорошо, потому что персонаж был таким. Он никогда не ел", — Мерфи признался, что режиссер Кристофер Нолан дал звездам своего фильма около полугода на подготовку перед съемками. Впрочем, он всегда так делает. И потом требует от своих актеров полного погружения в роль.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как в Киеве прошел премьерный показ фильма "Оппенгеймер" и кто из селебрити пришел в числе первых оценить новое творение режиссера Кристофера Нолана.