Позитив и Антонина Хижняк: украинские селебрити посетили премьеру "Оппенгеймера"

В Киеве состоялся премьерный показ нашумевшей картины Кристофера Нолана.

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19 июля, в кинотеатре Планета Кино, River Mall состоялся премьерный показ самого ожидаемого фильма года "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана. Первыми оценить новую картину режиссера снявшего культовые картины "Начало" и "Интерстеллар", пришли украинские селебрити, топовые блогеры и известные украинские актеры.

Среди гостей были Антонина Хижняк, Алексей Завгородний (Позитив), Алексей Комаровский, Юлия Сеник, Андрей Ковальский и многие другие. Журналист Фокуса также побывал на премьере ленты.

Антонина Хижняк Фото: B&H Film

Андрей Ковальский Фото: B&H Film

Алексей Комаровский Фото: B&H Film

Алексей Завгородний (Позитив) Фото: B&H Film

Вячеслав Соломка Фото: B&H Film

Макс Киреев Фото: B&H Film

Юлия Сеник Фото: B&H Film

Мировая премьера фильма "Оппенгеймер" состоится 21 июля.

О чем фильм "Оппенгеймер"

Главную роль в новом творении Нолана исполнил Киллиан Мерфи, один из его любимых актеров. Ради роли "отца атомной бомбы" Мерфи пришлось похудеть, изменить походку и даже манеру говорить.

Роль его жены Китти исполнила Эмили Блант, а роль любовницы-коммунистки Джин Тэтлок – Флоренс Пью.

Другие роли в фильме Кристофера Нолана исполнили Роберт Дауни-младший, Гэри Олдман, Мэтт Деймон, Рами Малек и многие другие звезды Голливуда.

Фильм "Оппенгеймер" рассказывает историю жизни знаменитого физика Роберта Оппенгеймера, его отношений с учеными-коллегами, а также то, как создавалась атомная бомба, уничтожившая Хиросиму и Нагасаки под конец Второй мировой войны. И как решение создать смертоносное оружие повлияло на самого Оппенгеймера.

Трейлер фильма "Оппенгеймер"

Ранее Фокус публиковал рецензию на фильм на фильм "Астероид-Сити". Кроме того, Фокус писал о том, как прошла музыкальная премия YUNA — 2023.