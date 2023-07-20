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Позитив і Антоніна Хижняк: українські селебріті відвідали прем'єру "Оппенгеймера"

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Фото: B&H Film | Олексій Завгородній (Позитив)

У Києві відбувся прем'єрний показ гучної картини Крістофера Нолана.

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19 липня, в кінотеатрі Планета Кіно, River Mall відбувся прем'єрний показ найочікуванішого фільму року "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана. Першими оцінити нову картину режисера режисера, який зняв культові картини "Початок" і "Інтерстеллар", прийшли українські селебріті, топові блогери і відомі українські актори.

Серед гостей були Антоніна Хижняк, Олексій Завгородній (Позитив), Олексій Комаровський, Юлія Сеник, Андрій Ковальський та багато інших. Журналіст Фокуса також побував на прем'єрі стрічки.

Антоніна Хижняк Fullscreen
Антоніна Хижняк
Фото: B&H Film
Андрій Ковальський Fullscreen
Андрій Ковальський
Фото: B&H Film
Олексій Комаровський Fullscreen
Олексій Комаровський
Фото: B&H Film
олексій завгородній, позитив Fullscreen
Олексій Завгородній (Позитив)
Фото: B&H Film
В'ячеслав Соломка Fullscreen
В'ячеслав Соломка
Фото: B&H Film
Макс Кірєєв Fullscreen
Макс Кірєєв
Фото: B&H Film
Юлія Сеник Fullscreen
Юлія Сеник
Фото: B&H Film

Світова прем'єра фільму "Оппенгеймер" відбудеться 21 липня.

Про що фільм "Оппенгеймер"

Головну роль у новому творінні Нолана виконав Кілліан Мерфі, один із його улюблених акторів. Заради ролі "батька атомної бомби" Мерфі довелося схуднути, змінити ходу і навіть манеру говорити.

Роль його дружини Кітті виконала Емілі Блант, а роль коханки-комуністки Джин Тетлок — Флоренс П'ю.

Інші ролі у фільмі Крістофера Нолана виконали Роберт Дауні-молодший, Гері Олдман, Метт Деймон, Рамі Малек і багато інших зірок Голлівуду.

Фільм "Оппенгеймер" розповідає історію життя знаменитого фізика Роберта Оппенгеймера, його стосунків із вченими-колегами, а також про те, як створювали атомну бомбу, що знищила Хіросіму і Нагасакі під кінець Другої світової війни. І як рішення створити смертоносну зброю вплинуло на самого Оппенгеймера.

Трейлер фільму "Оппенгеймер"

Раніше Фокус публікував рецензію на фільм на фільм "Астероїд-Сіті". Крім того, Фокус писав про те, як пройшла музична премія YUNA — 2023.