Позитив і Антоніна Хижняк: українські селебріті відвідали прем'єру "Оппенгеймера"

У Києві відбувся прем'єрний показ гучної картини Крістофера Нолана.

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19 липня, в кінотеатрі Планета Кіно, River Mall відбувся прем'єрний показ найочікуванішого фільму року "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана. Першими оцінити нову картину режисера режисера, який зняв культові картини "Початок" і "Інтерстеллар", прийшли українські селебріті, топові блогери і відомі українські актори.

Серед гостей були Антоніна Хижняк, Олексій Завгородній (Позитив), Олексій Комаровський, Юлія Сеник, Андрій Ковальський та багато інших. Журналіст Фокуса також побував на прем'єрі стрічки.

Антоніна Хижняк Фото: B&H Film

Андрій Ковальський Фото: B&H Film

Олексій Комаровський Фото: B&H Film

Олексій Завгородній (Позитив) Фото: B&H Film

В'ячеслав Соломка Фото: B&H Film

Макс Кірєєв Фото: B&H Film

Юлія Сеник Фото: B&H Film

Світова прем'єра фільму "Оппенгеймер" відбудеться 21 липня.

Про що фільм "Оппенгеймер"

Головну роль у новому творінні Нолана виконав Кілліан Мерфі, один із його улюблених акторів. Заради ролі "батька атомної бомби" Мерфі довелося схуднути, змінити ходу і навіть манеру говорити.

Роль його дружини Кітті виконала Емілі Блант, а роль коханки-комуністки Джин Тетлок — Флоренс П'ю.

Інші ролі у фільмі Крістофера Нолана виконали Роберт Дауні-молодший, Гері Олдман, Метт Деймон, Рамі Малек і багато інших зірок Голлівуду.

Фільм "Оппенгеймер" розповідає історію життя знаменитого фізика Роберта Оппенгеймера, його стосунків із вченими-колегами, а також про те, як створювали атомну бомбу, що знищила Хіросіму і Нагасакі під кінець Другої світової війни. І як рішення створити смертоносну зброю вплинуло на самого Оппенгеймера.

Трейлер фільму "Оппенгеймер"

Раніше Фокус публікував рецензію на фільм на фільм "Астероїд-Сіті". Крім того, Фокус писав про те, як пройшла музична премія YUNA — 2023.