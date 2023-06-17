Камалія, Олександр Пономарьов та Творчі. Головні гості церемонії YUNA 2023

Серед переможців музичної премії – нові імена та знамениті митці.

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16 червня у київському Жовтневому палаці (МЦКМ) відбулася 12-та церемонія Національної музичної премії YUNA. Вона пройшла під гаслом "ПІСНІ НЕСУМНОЇ УКРАЇНИ". Під час події було нагороджено артистів, які виграли цього року премії за підсумками голосування журі. Окремою частиною церемонії стало вручення спецнагород YUNA, українським артистам присудженим оргкомітетом премії за їхній внесок у підтримку української культури та суспільства у 2022 році. Журналіст Фокусу відвідав премію та ділиться подробицями.

Євген Хмара

Власниками спецнагород стали: Джамала – за масштабні міжнародні благодійні проекти на користь України; Pianoбой – за серію концертів для української армії із залученням військових виконавців; KALUSH Orchestra – за гучну та переможну презентацію України на "Євробаченні 2022"; Олександр Пономарьов та Михайло Хома – за серію успішних музичних колаборацій; MONATIK – за "ART-оборону", перший постріл, що вийшов під час повномасштабної війни; Тіна Кароль – за благодійність та меценатство; Артем Пивоваров – за альбом "Твої Вірші, Мої Ноти" та популяризацію української поетичної спадщини у роки війни; Фонд співачки KAMALIYA – створення нових благодійних організацій за межами України.

Ірина Горова

Павло Шилько

Декілька артистів, чиї пісні виграли цього року YUNA (переможців було оголошено 18 квітня), отримали статуетки на сцені Жовтневого палацу. Це гурт "Без Обмежень", KOLA, Енджі Мел, Chico & Qatoshi, KARTA SVITU та SHUMEI.

Фото: Yuna 2023

Іван Марунич

Учасниками концертної програми стали понад 10 українських виконавців: Євген Хмара, Скрябін, Yurcash, SOWA, Енджі Мел, KOLA, KARTA SVITU, Chico & Qatoshi, Без Обмежень, TVORCHI, Олександр Пономарьов та Михайло Хома, KAMALIYA, Марта Адамчук,, Dima Lima

Анна Трінчер

В'ячеслав Соломка, Солоха

Діана Глостер

Група Tvorchi

Група Tvorchi

Камалія, Мохаммад Захур

Михайло Хома, Олександр Пономарьов

Раніше Фокус писав про зіркову прем'єру картини "Форсаж-10". Крім того, Фокус повідомляв про прем'єру українського фільму "Егрегор", а також гостей масштабної прем'єри події.