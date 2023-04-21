Наша відповідь Дену Брауну. Чи варто дивитися український трилер "Егрегор"

На екрани українських кінотеатрів вийшов новий фільм режисера "Пік страху" — Станіслава Капралова.

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На тижні в українському прокаті стартував містичний трилер українсько-польсько-американського виробництва "Егрегор". Журналіст Фокусу побував на допрем'єрному показі стрічки і готовий розповісти, що думає про один із найспірніших "довгобудів" від кінематографу за історію України.

Кадр із фільму "Егрегор"

Історія зйомок стрічки "Егрегор"

Задум картини, поряд із затвердженим у "Держкіно" бюджетом на зйомки з'явились у далекому 2015 році і на той момент уся відповідальність за будні зйомок, радість за лаври чи біль за провал мали впасти на плечі, в якомусь сенсі досвідченого режисера українського трилера. — Любомира Левицького, адже на його не найобтяженішому поганими проектами совісті — "Тіні незабутих предків" та першопрохідник українського слюшера — "Штольня". Обидві стрічки, хоч і заштамповані, але об'єктивно — не ганебні.

Проте, нам не судилося дізнатися, яким би вийшов фільм у Левицького, бо весь знімальний процес, на середині, "перекочував" до режисера Станіслава Капралова, з яким глядач знайомий з голлівудського фільму "Пік страху" з Іванною Сахно у головній ролі. Щоправда, наскільки знайомий із ним глядач — питання спірне, а от кінокритики свого часу на ньому "відірвалися".

Трейлери фильму "Егрегор"

Спочатку прем'єра "Егрегора" була запланована на 2018 рік, але не склалося. Потім – на березень 2022 року, і знову відстрочення зі зрозумілих причин. Прем'єра відбулася лише у квітні 2023 року. У результаті з моменту затвердження бюджету і початку зйомок до виходу картини на екрани минуло 8 років. І до питання, а чи коштувала овчинка такої довгої вичинки? Скоріш за все ні.

Про що фільм "Егрегор"

За сюжетом фільму у Львові за загадкових обставин кінчає життя самогубством професор Орест Грабовський. З метою розслідування причин його смерті до Львова приїжджає дочка професора Леся (Олена Лавренюк), а потім вона кличе з Нью-Йорка свого екс-бойфренда і, за сумісництвом, учня та друга свого батька — поліцейського Артура Вайса (Омрі Роуз). І ні — нам не важко пояснити, звідки всі ці люди знають одне одного. Просто знають і не ставте запитань!

Кадр із фільму "Егрегор"

Між Артуром та Лесею були складні стосунки у минулому. Тепер Артур багато п'є, мало працює і займається безладним сексом, але в душі вшановує пам'ять про Лесю, про що глядач може здогадатися, зважаючи на те, як швидко американський поліцейський погоджується прилетіти до Львова для допомоги у розслідуванні смерті батька коханої. До речі, квиток до Львова з актуальною датою герой фільму несподівано знаходить у себе в квартирі. Так, герої "Егрегора" об'єднують зусилля для розслідування, в якому фігурує древній Орден Кінокефалов (мовчазні люди в масках собак), секретар Ватикану, старовинний київський псалтир, що лежить у всіх на очах і загадкове татуювання "3:40", а ще переплутані народження дітей і небагато — місто Варшава. У фоновому режимі перед носом глядача маячить слово "егрегор", суть якого, до речі, так і не було розкрито до кінця оповідання. Виглядає так, ніби авторам фільму просто слово сподобалося.

Трохи насправді

Якщо звернути увагу (а не звернути його просто неможливо), на дивний монтаж сцен і стрибкоподібні переміщення героїв з інсайту в інсайт, а потім — з локації на локацію, то ловиш себе на думці, що стрічка більше нагадує складання короткометражок різних авторів, об'єднаних однією темою — спробою створити релігійний саспенс, не вкладаючись у повний метр. Не меншою "похвали" варта операторська робота: якщо без подробиць — вона теж дуже ... стрибкоподібна.

Даніель Ольбрихський у ролі Ореста Грабовського

Звичайно ж, український глядач не очікує багато чого від українського містико-конспірологічного детективу. Він усе розуміє, готовий підтримувати та прощати, адже бюджети далекі від голлівудських, досвіду в таких жанрових нішах зовсім небагато, тоді як актуальні реалії говорять щось на кшталт "зараз взагалі не до кіно". Але український глядач заслуговує на повагу за свою готовність зрозуміти і пробачити і в цьому йому точно не повинні відмовляти.

То чи варто дивитися український трилер "Егрегор"?

Так, якщо:

Ви готові підтримати вітчизняного кіно виробника, адже, як би там не було, має велике майбутнє.

Ні, якщо:

Щодо "ні" — все написано вище.

Раніше Фокус докладно писав про прем'єру картини "Егрегор" у кінотеатрі "Гулівер". А також про сукню на прем'єрі зірки "Егрегора" Олени Лавренюк від модного будинку Paco Rabbane.