Тимур Мірошниченко та Олексій Гладушевський. Хто побував на прем'єрі "Егрегора" (фоторепортаж)
18 квітня у кінотеатрі "Оскар" відбувся допрем'єрний показ містичного трилера режисера Станіслава Капралова "Егрегор", зйомки якого тривали понад шість років. Головну роль у картині зіграла актриса Олена Лавренюк, відома за роллю у фільмі "Кава з кардамоном" та "DZIDZIO Контрабас".
В український прокат фільм виходить 20 квітня. Серед зіркових гостей події – Олексій Гладушевський, Тимур та Інна Мірошниченко, Олег Фагот Михайлюта, Ольга Слонь, Катя Сільченко та інші відомі українці. Провідного вечора виступив шоумен Анатолій Анатоліч.
Більшість знімального процесу "Егрегора" проходила у Львові, хоча за кілька років знімального процесу команда курсувала між Україною, Польщею та США. "Я не можу собі уявити, де ще, окрім Львова, можна знімати український трилер/, тому більша частина сцен фільму створювалася саме в цьому місті", — розповідає режисер фільму Станіслав Капралов.
Крім виконавиці головної ролі Олени Лавренюк, у картині були задіяні закордонні актори: американець Омрі Роуз, відомий за фільмами "Непокірність" та "Ліга справедливості", а також польські актори Даніель Ольбріхський та Анджей Зелінський.
Сюжет розповідає історію Олесі — дочки професора, яка втратила батька, та нью-йоркського детектива, який прилітає до Львова на допомогу коханій. Герої зустрінуться зі злом і візьме на себе відповідальність за долю католицтва в усьому світі. Фільм розкриє багато секретів, головний із яких – загадка походження американського детективу.
Одним із зворушливих моментів вечора стали спогади знімальної групи про актора Павла Лі та піротехніку Олександра Суворова, які брали участь у створенні картини, але з початком повномасштабного вторгнення пішли на фронт і, на жаль, загинули в бою.
"Перед прем'єрою мені зателефонувала мама Паші Лі і на жаль, вона не змогла сьогодні прийти, але сказала саме такі слова, які б сказав мені Паша, тому я відчула, що він поруч, як ангел-охоронець. Для мене це дуже особливий фільм і я рада, що він тоді погодився на цю невелику роль, тому що актори живуть вічно, доки існує кіно", – прокоментувала Олена Лавренюк, продюсер фільму "Егрегор" Сергій Лавренюк зазначив, що у фільмі передбачені події минулого року – повномасштабне вторгнення РФ в Україну .
Раніше Фокус писав про прем'єру картини "Екзорцист Ватикану".