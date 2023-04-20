Тимур Мірошниченко та Олексій Гладушевський. Хто побував на прем'єрі "Егрегора" (фоторепортаж)

18 квітня у кінотеатрі "Оскар" відбувся допрем'єрний показ містичного трилера режисера Станіслава Капралова "Егрегор", зйомки якого тривали понад шість років. Головну роль у картині зіграла актриса Олена Лавренюк, відома за роллю у фільмі "Кава з кардамоном" та "DZIDZIO Контрабас".

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В український прокат фільм виходить 20 квітня. Серед зіркових гостей події – Олексій Гладушевський, Тимур та Інна Мірошниченко, Олег Фагот Михайлюта, Ольга Слонь, Катя Сільченко та інші відомі українці. Провідного вечора виступив шоумен Анатолій Анатоліч.

Знімальна команда фільму "Егрегор"

Більшість знімального процесу "Егрегора" проходила у Львові, хоча за кілька років знімального процесу команда курсувала між Україною, Польщею та США. "Я не можу собі уявити, де ще, окрім Львова, можна знімати український трилер/, тому більша частина сцен фільму створювалася саме в цьому місті", — розповідає режисер фільму Станіслав Капралов.

Крім виконавиці головної ролі Олени Лавренюк, у картині були задіяні закордонні актори: американець Омрі Роуз, відомий за фільмами "Непокірність" та "Ліга справедливості", а також польські актори Даніель Ольбріхський та Анджей Зелінський.

Сюжет розповідає історію Олесі — дочки професора, яка втратила батька, та нью-йоркського детектива, який прилітає до Львова на допомогу коханій. Герої зустрінуться зі злом і візьме на себе відповідальність за долю католицтва в усьому світі. Фільм розкриє багато секретів, головний із яких – загадка походження американського детективу.

Одним із зворушливих моментів вечора стали спогади знімальної групи про актора Павла Лі та піротехніку Олександра Суворова, які брали участь у створенні картини, але з початком повномасштабного вторгнення пішли на фронт і, на жаль, загинули в бою.

Олена Лавренюк

"Перед прем'єрою мені зателефонувала мама Паші Лі і на жаль, вона не змогла сьогодні прийти, але сказала саме такі слова, які б сказав мені Паша, тому я відчула, що він поруч, як ангел-охоронець. Для мене це дуже особливий фільм і я рада, що він тоді погодився на цю невелику роль, тому що актори живуть вічно, доки існує кіно", – прокоментувала Олена Лавренюк, продюсер фільму "Егрегор" Сергій Лавренюк зазначив, що у фільмі передбачені події минулого року – повномасштабне вторгнення РФ в Україну .

Олег Фагот Михайлюта

Олексій Гладушівський

Режисер фільму "Егрегор" Станіслав Капралов

Продюсер фільму "Егрегор" Сергій Лавренюк

Анатолій Анатолій, Юла

Тимур, Інна Мірошниченко

В'ячеслав Соломко

Олена Лавренюк, Катерина Сільченко

Раніше Фокус писав про прем'єру картини "Екзорцист Ватикану".