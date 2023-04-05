Рассел Кроу знову у справі. Чи варто дивитись фільм "Екзорцист Ватикану"

На екрани виходить нова картина із Расселом Кроу.

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У четвер, 6 квітня, в українському прокаті стартує показ нової картини в жанрі horror — "Екзорцист Ватикану" з Расселом Кроу в головній ролі. Як мінімум, через присутність Кроу в картині — вже варто подивитися цей, у всіх сенсах, якісний релігійний "жах".

Трейлер до фильму "Екзорцист Ватикану" 2023

Про що фільм "Екзорцист Ватикану"?

Сценарій фільму об'єднав у собі численні робочі нотатки одного з головних та найдосвідченіших екзорцистів Ватикану — батька Габріеля Аморта, чия робота по боротьбі з "нечистістю" налічує понад 250 випадків боротьби з одержимістю.

Починається оповідання картини з приїзду молодої вдови з двома дітьми в старовинне абатство в Іспанії, яке дісталося їй у спадок від чоловіка, який нещодавно загинув. Вона вирішує відреставрувати будівлю, спробувати її продати, щоб виручити кошти за цю мало корисну спадщину, після чого повернутися до США. Проте, реставраційні роботи швидко закінчуються, коли з членами команди робітників трапляється нещасний випадок, пов'язаний із вибухом газу. А сама мати двох дітей опиняється перед смертельною небезпекою, пов'язаною зі страшною одержимістю, що спіткала її сина в стінах абатства.

Папа Римський особисто відправляє отця Габріеля Аморта розібратися в підозрілому випадку найсильнішої одержимості, зауваживши, заздалегідь, що вказане абатсами вже неодноразово доставляло проблеми Святому Престолу. Так, ватиканському екзорцисту належить розібратися в одному з найскладніших випадків у своїй робочій біогафії та розкрити багатовікову змову Ватикану.

Роль отця Аморта дісталася Расселу Кроу, на чию гру, як завжди, цікаво дивитися. Щоправда дивитися виходитиме не завжди. Величезна кількість раптових сюжетних поворотів і епізодів, сповнених страшних несподіванок, буде, раз у раз, змушувати глядача заплющити від страху. Що-що, а щекотати нерви глядачам творцям картини вдалося на славу. Тут вам і демони, і страшні звуки в ночі, і підземні лабіринти в старовинному будинку, повному "нечисті", і наглухо забитий колодязь, повний скелетів. Додати сюди ексцентричного та зухвалого у поглядах та висловлюваннях слугу Римського Престолу та крутий заміс для якісного жахів готовий!

По суті, Голлівуд давно не знімав таких якісних трилерів із релігійним підґрунтям. Одним із найбільш резонансних філмів у жанрі можна відзначити "Прокляття черниці" з Таїсою Фарміга у головній ролі, який вийшов на екрани ще у 2018 році. З того часу продюсери голлівудських пагорбів не поспішали робити ставки на церкву та демонів. Однак, бурхлива біографія батька Габріеля Аморта змусила власників Sony Pictures повернутися до популярної теми фільмів жахів і зняти одну з найбільш вдалих картин у рамках жанру.

Чи варто дивитись фільм "Екзорцист Ватикану"?

Так, якщо:

Ви любите Рассел Кроу. Роль батька Габріеля йому вдалася

Скучили за релігійним ужастиком або є шанувальником жанру

Давно не ходили на видовищний трилер.

Ні, якщо: