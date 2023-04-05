Рассел Кроу снова в деле. Стоит ли смотреть фильм "Экзорцист Ватикана"

На экраны выходит новая картина с Расселом Кроу.

Related video

В четверг, 6 апреля в украинском прокате стартует показ новой картины в жанре horror — "Экзорцист Ватикана" с Расселом Кроу в главной роли. Как минимум, по причине присутствия Кроу в картине — уже стоит посмотреть этот, во всех смыслах, качественный религиозный "ужастик".

Трейлер фильма "Экзорцист Ватикана" 2023

О чем фильм "Экзорцист Ватикана"?

Сценарий фильма объединил в себе многочисленные рабочие заметки одного из главных и самых опытных экзорцистов Ватикана — отца Габриэля Аморта, чья работа по борьбе с "нечистью" насчитывает более 250 случаев борьбы с одержимостью.

Начинается повествование картины с приезда молодой вдовы с двумя детьми в старинное аббатство в Испании, доставшееся ей в наследство от недавно погибшего мужа. Она решает отреставрировать здание, попытаться его продать, чтобы выручить средства за это мало полезное наследие, после чего вернуться в США. Однако, реставрационные работы быстро заканчиваются, когда с членами команды рабочих происходит несчастный случай, связанный со взрывом газа. А сама мать двоих детей оказывается перед лицом смертельной опасности, связанной со страшной одержимостью, постигшей ее сына в стенах аббатства.

Папа Римский лично отправляет отца Габриэля Аморта разобраться в подозрительном случае сильнейшей одержимости, отметив, предварительно, что указанное аббатсов уже не раз доставляло проблемы Святому Престолу. Так, ватиканскому экзорцисту предстоит разобраться в одном из самых сложных случаев в своей рабочей биоргафии и раскрыть многовековой заговор Ватикана.

Роль отца Аморта досталась Расселу Кроу, на чью игру, как всегда, интересно смотреть. Правда смотреть будет получаться не всегда. Обилие внезапных сюжетных поворотов и эпизодов, полных жутких неожиданностей, будет, то и дело, вынуждать зрителя зажмуриться от страха. Что-что, а пощекотать нервы зрителям создателям картины удалось на славу. Здесь вам и демоны, и страшные звуки в ночи, и подземные лабиринты в старинном здании, полном "нечисти", и наглухо заколоченный колодец, полный скелетов. Добавить сюда эксцентричного и дерзкого во взглядах и высказываниях слугу Римского Престола и крутой замес для качественного ужастика готов!

По сути, Голливуд давно не снимал таких качественных триллеров с религиозной подоплекой. Одним из наиболее резонансных филмов в жанре можно отметить "Проклятие монахини" с Таиссой Фармига в главной роли, который вышел на экраны еще в 2018 году. С тей пор, продюсеры голливудских холмов не спешили делать ставки на церковь и демонов. Однако, бурная биография отца Габриэля Аморта заставила владельцев Sony Pictures вернуться популярной теме фильмов ужасов и снять одну из наиболее удачных картин в рамках жанра.

Стоит ли смотреть фильм "Экзорцист Ватикана"?

Да, если:

Вы любите Рассела Кроу. Роль отца Габриэля ему удалась

Соскучились по религиозным ужастиком или являетесь поклонником жанра

Давно не ходили на зрелищный триллер.

Нет, если: