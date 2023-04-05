Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Рассел Кроу снова в деле. Стоит ли смотреть фильм "Экзорцист Ватикана"

фильм "Экзорцист Ватикана" 2023 фото
Фото: B&H film distribution

На экраны выходит новая картина с Расселом Кроу.

Related video

В четверг, 6 апреля в украинском прокате стартует показ новой картины в жанре horror — "Экзорцист Ватикана" с Расселом Кроу в главной роли. Как минимум, по причине присутствия Кроу в картине — уже стоит посмотреть этот, во всех смыслах, качественный религиозный "ужастик".

Трейлер фильма "Экзорцист Ватикана" 2023

О чем фильм "Экзорцист Ватикана"?

Сценарий фильма объединил в себе многочисленные рабочие заметки одного из главных и самых опытных экзорцистов Ватикана — отца Габриэля Аморта, чья работа по борьбе с "нечистью" насчитывает более 250 случаев борьбы с одержимостью.

Начинается повествование картины с приезда молодой вдовы с двумя детьми в старинное аббатство в Испании, доставшееся ей в наследство от недавно погибшего мужа. Она решает отреставрировать здание, попытаться его продать, чтобы выручить средства за это мало полезное наследие, после чего вернуться в США. Однако, реставрационные работы быстро заканчиваются, когда с членами команды рабочих происходит несчастный случай, связанный со взрывом газа. А сама мать двоих детей оказывается перед лицом смертельной опасности, связанной со страшной одержимостью, постигшей ее сына в стенах аббатства.

Папа Римский лично отправляет отца Габриэля Аморта разобраться в подозрительном случае сильнейшей одержимости, отметив, предварительно, что указанное аббатсов уже не раз доставляло проблемы Святому Престолу. Так, ватиканскому экзорцисту предстоит разобраться в одном из самых сложных случаев в своей рабочей биоргафии и раскрыть многовековой заговор Ватикана.

Эпизод фильма "Экзорцист Ватикана" 2023 Fullscreen

Роль отца Аморта досталась Расселу Кроу, на чью игру, как всегда, интересно смотреть. Правда смотреть будет получаться не всегда. Обилие внезапных сюжетных поворотов и эпизодов, полных жутких неожиданностей, будет, то и дело, вынуждать зрителя зажмуриться от страха. Что-что, а пощекотать нервы зрителям создателям картины удалось на славу. Здесь вам и демоны, и страшные звуки в ночи, и подземные лабиринты в старинном здании, полном "нечисти", и наглухо заколоченный колодец, полный скелетов. Добавить сюда эксцентричного и дерзкого во взглядах и высказываниях слугу Римского Престола и крутой замес для качественного ужастика готов!

Эпизод фильма "Экзорцист Ватикана" 2023 Fullscreen

По сути, Голливуд давно не снимал таких качественных триллеров с религиозной подоплекой. Одним из наиболее резонансных филмов в жанре можно отметить "Проклятие монахини" с Таиссой Фармига в главной роли, который вышел на экраны еще в 2018 году. С тей пор, продюсеры голливудских холмов не спешили делать ставки на церковь и демонов. Однако, бурная биография отца Габриэля Аморта заставила владельцев Sony Pictures вернуться популярной теме фильмов ужасов и снять одну из наиболее удачных картин в рамках жанра.

Стоит ли смотреть фильм "Экзорцист Ватикана"?

Да, если:

  • Вы любите Рассела Кроу. Роль отца Габриэля ему удалась
  • Соскучились по религиозным ужастиком или являетесь поклонником жанра
  • Давно не ходили на зрелищный триллер.

Нет, если:

  • Вы чувствительны к теме демонов, и боитесь "ужастиков". Этот фильм точно не для слабонервных