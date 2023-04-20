Тимур Мирошниченко и Алексей Гладушевский. Кто побывал на премьере "Эгрегора" (фоторепортаж)

18 апреля в кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ мистического триллера режиссера Станислава Капралова "Эгрегор", съемки которого длились более шести лет. Главную роль в картине сыграла актриса Алена Лавренюк, известная по роли в фильме "Кофе с кардамоном" и "DZIDZIO Контрабас".

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В украинский прокат фильм выходит 20 апреля. В числе звездных гостей события – Алексей Гладушевский, Тимур и Инна Мирошниченко, Олег Фагот Михайлюта, Ольга Слонь, Катя Сильченко и другие известные украинцы. Ведущим вечером выступил шоумен Анатолий Анатолич.

Съемочная команда фильма "Эгрегор"

Большая часть съемочного процесса "Эгрегора" проходила во Львове, хотя за несколько лет съемочного процесса команда курсировала между Украиной, Польшей и США. "Я не могу себе представить, где еще, кроме Львова можно снимать украинский триллер/, поэтому большая часть сцен фильма создавалась именно в этом городе", — рассказывает режжисер фильма Станислав Капралов.

Помимо исполнительницы главной роли Алены Лавренюк, в картине были задействованы зарубежные актеры: американец Омри Роуз, известный по фильмам "Непокорность" и "Лига справедливости", а также, польские актеры Даниель Ольбрихский и Анджей Зелинский.

Сюжет рассказывает историю Олеси — дочери профессора, потерявшей отца, и нью-йоркского детектива, который прилетает во Львов на помощь возлюблепнной. Герои встретятся со злом и возьмуит на себя ответственность за судьбу католичества во всем мире. Фильм раскроет много секретов, главный из которых — загадка происхождения американского детектива.

Одним из трогательных моментов вечера стали воспоминания съемочной группы об актере Павле Ли и пиротехнике Александре Суворове, принимавшие участие в создании картины, но с началом полномасштабного вторжения ушли на фронт и, к сожалению, погибли в бою.

Алена Лавренюк

"Перед премьерой мне позвонила мама Паши Ли и к сожалению, она не смогла сегодня прийти, но сказала именно такие слова, которые сказал бы мне Паша, поэтому я почувствовала, что он рядом, как ангел-хранитель. Для меня это очень особый фильм и я рада, что он тогда согласился на эту небольшую роль, потому что актеры живут вечно, пока существует кино", – прокомментировала Елена Лавренюк, продюсер фильма "Эгрегор" Сергей Лавренюк отметил, что в фильме предусмотрены события прошлого года – полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Олег Фагот Михайлюта

Алексей Гладушевкий

Режиссер фильма "Эгрегор" Станислав Капралов

Продюсер фильма "Эгрегор" Сергей Лавренюк

Анатолий Анатолич, Юла

Тимур, Инна Мирошниченко

Вячеслав Соломко

Алена Лавренюк, Катерина Сильченко

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