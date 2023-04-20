Тимур Мирошниченко и Алексей Гладушевский. Кто побывал на премьере "Эгрегора" (фоторепортаж)
18 апреля в кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ мистического триллера режиссера Станислава Капралова "Эгрегор", съемки которого длились более шести лет. Главную роль в картине сыграла актриса Алена Лавренюк, известная по роли в фильме "Кофе с кардамоном" и "DZIDZIO Контрабас".
В украинский прокат фильм выходит 20 апреля. В числе звездных гостей события – Алексей Гладушевский, Тимур и Инна Мирошниченко, Олег Фагот Михайлюта, Ольга Слонь, Катя Сильченко и другие известные украинцы. Ведущим вечером выступил шоумен Анатолий Анатолич.
Большая часть съемочного процесса "Эгрегора" проходила во Львове, хотя за несколько лет съемочного процесса команда курсировала между Украиной, Польшей и США. "Я не могу себе представить, где еще, кроме Львова можно снимать украинский триллер/, поэтому большая часть сцен фильма создавалась именно в этом городе", — рассказывает режжисер фильма Станислав Капралов.
Помимо исполнительницы главной роли Алены Лавренюк, в картине были задействованы зарубежные актеры: американец Омри Роуз, известный по фильмам "Непокорность" и "Лига справедливости", а также, польские актеры Даниель Ольбрихский и Анджей Зелинский.
Сюжет рассказывает историю Олеси — дочери профессора, потерявшей отца, и нью-йоркского детектива, который прилетает во Львов на помощь возлюблепнной. Герои встретятся со злом и возьмуит на себя ответственность за судьбу католичества во всем мире. Фильм раскроет много секретов, главный из которых — загадка происхождения американского детектива.
Одним из трогательных моментов вечера стали воспоминания съемочной группы об актере Павле Ли и пиротехнике Александре Суворове, принимавшие участие в создании картины, но с началом полномасштабного вторжения ушли на фронт и, к сожалению, погибли в бою.
"Перед премьерой мне позвонила мама Паши Ли и к сожалению, она не смогла сегодня прийти, но сказала именно такие слова, которые сказал бы мне Паша, поэтому я почувствовала, что он рядом, как ангел-хранитель. Для меня это очень особый фильм и я рада, что он тогда согласился на эту небольшую роль, потому что актеры живут вечно, пока существует кино", – прокомментировала Елена Лавренюк, продюсер фильма "Эгрегор" Сергей Лавренюк отметил, что в фильме предусмотрены события прошлого года – полномасштабное вторжение РФ в Украину.
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