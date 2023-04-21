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Наш ответ Дэну Брауну. Стоит ли смотреть украинский триллер "Эгрегор"

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Фото: Фрагмент фильма "Эгрегор" | фильм эгрегор

На экраны украинских кинотеатров вышел новый фильм режиссера "Пик страха" — Станислава Капралова.

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На неделе в украинском прокате стартовал мистический триллер украино-польско-американского производства "Эгрегор". Журналист Фокуса побывал на допремьерном показе ленты и готов рассказать, что думает об одном из самых спорных "долгостроев" от кинематографа за историю Украины.

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Кадр из фильма "Эгрегор"

История съемок ленты "Эгрегор"

Замысел картины, наряду с утвержденным в "Госкино" бюджетом на съемки появились в далеком 2015 году и в тот момент вся ответственность за будни съемок, радость за лавры или боль за провал должны были пасть на плечи, в каком-то смысле опытного режиссера украинского триллера — Любомира Левицкого, ведь на его не самой отягощенной плохими проектами совести — "Тени незабытых предков" и первопроходец украинского слешера — "Штольня". Обе ленты, хоть и "заштампованные", но объективно — не позорные.

Однако, нам не суждено было узнать, каким бы получился фильм у Левицкого, так как весь съемочный процесс, на середине, "перекочевал" к режиссеру Станиславу Капралову, с которым зритель знаком по голливудскому фильму "Пик страха" с Иванной Сахно в главной роли. Правда, на сколько знаком с ним зритель — вопрос спорный, а вот кинокритики в свое время на нем "оторвались".

Трейлер фильма "Эгрегор"

Изначально, премьера "Эгрегора" была запланирована на 2018 год, но не сложилось. Затем — на март 2022 года, и снова отсрочка по понятным причинам. Премьера состоялась только в апреле 2023 года. В итоге, с момента утверждения бюджета и начала съемок до выхода картины на экраны прошло 8 лет. И к вопросу, а стоила ли овчинка столь долгой выделки? Скорее всего — нет.

О чем фильм "Эгрегор"

По сюжету фильма во Львове, при загадочных обстоятельствах, кончает жизнь самоубийством профессор Орест Грабовский. С целью расследовать причины его смерти, во Львов приезжает дочь профессора Леся (Алена Лавренюк), а затем она зовет из Нью-Йорка своего экс-бойфренда и, по совместительству, ученика и друга своего отца — полицейского Артура Вайса (Омри Роуз). И нет — нам не трудятся объяснить, откуда все эти люди знают друг друга. Просто знают и не задавайте вопросов!

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Кадр из фильма "Эгрегор"

Между Артуром и Лесей были сложные отношения в прошлом. Теперь Артур много пьет, мало работает и занимается беспорядочным сексом, но в душе чтит память о Лесе, о чем зритель может догадаться, принимая во внимание то, как быстро американский полицейский соглашается прилететь во Львов для помощи в расследовании смерти отца возлюбленной. К слову, билет во Львов с актуальной датой герой фильма неожиданно находит прямо у себя в квартире. Так, герои "Эгрегора" объединяют усилия для расследования, в котором фигурирует древний Орден Кинокефалов (молчаливые люди в масках собак), секретарь Ватикана, старинный киевский псалтырь, лежащий у всех на виду и загадочная татуировка "3:40", а еще перепутанные при рождении дети и немного — город Варшава. В фоновом режиме перед носом зрителя маячит слово "эгрегор", суть которого, кстати, так и не была раскрыта до конца повествования. Выглядит так, будто создателям фильма просто слово понравилось.

Немного по сути

Если обратить внимание (а не обратить его просто невозможно), на странноватый монтаж сцен и скачкообразные перемещения героев из инсайта в инсайт, а затем — с локации на локацию, то ловишь себя на мысли, что лента больше напоминает сборку короткометражек разных авторов, объединенных одной темой — некой попыткой создать религиозный саспенс, не вкладываясь в полный метр. Не меньшей "похвалы" достойна операторская работа: если без подробностей — она тоже весьма … скачкообразная. Актерская игра подчеркивает общую усталость команды от слишком долгого семочного процесса, из которого все участники проекта "выпадали на долгое время.

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Даниэль Ольбрыхский в роли Ореста Грабовского

Конечно же, украинский зритель не ожидает многого от украинского мистико-конспирологичнского детектива. Он все понимает, готов поддерживать и прощать, ведь бюджеты далеки от голливудских, опыта в таких жанровых нишах совсем немного, в то время, как актуальные реалии говорят что-то вроде "сейчас вообще не до кино". Но украинский зритель заслуживает уважения за свою готовность понять и простить и в этом ему точно не должны отказывать.

Так стоил ли смотреть украинский триллер "Эгрегор"?

Да, если:

  • Вы готовы поддержать отечественного кино производителя, ведь, как бы там ни было, у него большое будущее.

Нет, если:

  • Касательно "нет" — все написано выше.

Ранее Фокус подробно писал о премьере картины "Эгрегор" в кинотеатре "Гулливер". А также, о платье на премьере звезды "Эгрегора" Алены Лавренюк от модного дома Paco Rabbane.