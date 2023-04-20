Алена Лавренюк в платье за 70 тысяч гривен посетила премьеру фильма "Эгрегор" (фото)

Звезда экрана сыграла главную роль в новой мистической картине.

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37-летняя украинская актриса Алена Лавренюк посетила премьеру фильма "Эгрегор" в платье французского модельера за более 70 тысяч гривен. Снимками делится аккаунт картины в Instagram.

Главная героиня триллера пришла на допремьерный показ в Киеве в эффектном черном платье от Пако Рабанна. Модный дом презентовал наряд во время круизной коллекции The Party 2020, вдохновленной одноименной комедией Блейка Эдвардса 1968 года. Его стоимость составляет более 70 тысяч гривен.

Алена Лавренюк на премьере фильма Фото: B&H film distribution

Изюминкой образа стала брошь в виде массивного колье. Волосы актрисы были уложены легкими локонами, а на лице она сделала вечерний макияж.

Алена Лавренюк

Мистический триллер "Эгрегор" показывает загадочную историю, которую снимали во Львове, Польше и США. Его срежиссировал Станислав Капралов, а главную роль исполнила Алена Лавренюк — известная по образу украинки, влюбившейся в польского шляхтича, в сериале "Кофе с кардамоном".

Алена Лавренюк Фото: B&H film distribution Алена Лавренюк Фото: B&H film distribution

Отметим, что такое же платье, только в зеленом цвете, примерила в начале 2023 года американская актриса Эль Фенниг.

Эль Фенниг

Напомним, в феврале 2023 ушел из жизни французский модельер Пако Рабанн.

Также Фокус подробнее писал о звездных гостях допремьерного показа триллера "Эгрегор".