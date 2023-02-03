В возрасте 88 лет умер французский модельер Пако Рабан

Пако Рабан получил мировую известность еще в 1960-х года.

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Дизайнер испанского происхождения Пако Рабан умер в возрасте 88 лет в Портсолле, Франция. Об этом пишет WWD.

Его смерть подтвердила испанская группа Puig, которая управляет модным домом Paco Rabanne и парфюмерным бизнесом.

"Paco Rabanne притягивал трансгрессию. Кто еще мог побудить модных парижанок требовать платьев из пластика и металла? Кто, как не Пако Рабан, мог придумать аромат под названием Calandre (это слово означает "автомобильный гриль") и превратить его в икону современной женственности?", — сказал Хосе Мануэль Альбеса, президент подразделения моды и красоты Puig. "Этот радикальный, мятежный дух отличал его: есть только один Рабанн", — продолжил он. "С его кончиной мы снова вспоминаем о его огромном влиянии на современную моду, духе, который живет в доме, который носит его имя".

Рабан, получивший международную известность в 1960-х годах, ушел из мира моды в 1999 году и редко появлялся на публике.

В 2011 году компания Puig из Барселоны возродила модный бизнес Рабана во главе с индийским дизайнером Манишем Арора.

Француз Жюльен Доссена возглавляет модный дом с 2013 года.

Хотя Рабан наиболее известен своими металлическими ансамблями, он представил свою первую коллекцию в 1966 году с использованием пластика. Дебютная коллекция под названием "12 непригодных для носки платьев из современных материалов" вызвала ярость французской модной прессы, одновременно прославив Рабана и задав курс на его дизайнерское будущее.

Хотя его дизайн был нетрадиционным, однажды он сказал: "Я один из самых классических создателей моды. Saint Laurent, Balenciaga, Givenchy и Cardin — это барокко". Тем не менее, благодаря использованию альтернативных и промышленных материалов, Рабан стал восприниматься скорее как провидец футуристической моды, чем как создатель классики.

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