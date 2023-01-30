Умерла актриса Лиза Лоринг, исполнившая роль Уэнсдей в первом сериале про семейку Аддамс

Лиза Лоринг играла Уэнсдэй в сериале "Семейка Аддамс" с 1964 по 1966 год.

Related video

В 64 года скончалась актриса Лиза Лоринг, известная по роли Уэнздей Аддамс в оригинальном сериале "Семейка Аддамс" 1960-х гг. Причиной смерти стал инсульт. Об этом пишет CNN.

Близкие актрисы сообщили, что инсульт был вызван тем, что актриса много курила и страдала от повышенного давления. Три дня она была подключена к аппарату жизнеобеспечения, однако в конечном итоге ее семья решилась на отключение. Ее дочери были с ней в последние минуты ее жизни.

Лиза Лоринг играла Уэнсдей Аддамс в сериале "Семейка Аддамс" и появлялась в 64 эпизодах с 1964 по 1966 год.

Лоринг была замужем четыре раза, и у нее остались две дочери.

Культовый персонаж Лоринг недавно снова оказался в центре внимания благодаря популярному шоу Netflix "Уэнсдей", в котором уже Дженна Ортега сыграла дочь Мортиши и Гомеса Аддамс.

Лоринг была первой исполнительницей Уэнсдей в первой игровой адаптации мультфильмов Чарльза Аддамса для New Yorker. Шоу длилось два сезона с 1964 по 1966 год, всего вышло 64 серии.

Тогда Лизе Лоринг было всего шесть лет. До этого она работала моделью.

Ее хорошая подруга Лора Джейкобсон поделилась трогательным постом, в котором отметила, что роль Лизы навсегда "запечатлела ее в поп-культуре".

[ + – ] Лиза Лоринг исполнила роль Уэнсдей, когда ей было шесть лет

По сути, все актрисы, исполнявшие роль Уэнсдей, копировали персонажа, созданного Лизой Лоринг. Ее персонаж был милым, но мрачным и любил своих жутких питомцев. В разное время у нее была ящерица по имени Люцифер, черный паук Гомер, а также безголовая кукла.

[ + – ] Одна из культовых сцен оригинального сериала

Лоринг в 1977 году возвращалась к роли Уэнсдей в телефильме 1977 года "Хэллоуин с новой семейкой Аддамс" .

Позже эту роль также исполнила Кристина Риччи, сыгравшая Уэнсдей в популярном фильме 1991 года "Семейка Аддамс" и его продолжении "Семейные ценности Аддамсов".

Лиза Лоринг была замужем четыре раза, у нее остались две дочери Марианна и Ванесса, а также внуки Эмилиана и Чарльз.

Ее первым мужем был ее друг детства Фаррел Фумберг. За него он вышла замуж в 15 лет. В 1981 году она вышла замуж за актера Дуга Стивенсона, потом за актера порнофильмов Джерри Батлера.

И, наконец ее последним мужем стал Грэм Рич, с которым она развелась в 2014 году.

После она появлялась в ситкомах и телесериалах. Но успех своей первой работы повторить не могла. Лиза Лоринг всегда говорила, что на съемочной площадке царила дружеская позитивная атмосфера.

"Это было похоже на настоящую семью — нельзя было подобрать лучшего актерского состава и съемочную группу. Кэролин Джонс, Джон Эстин — Гомес и Мортиша — были мне как родители. Они были прекрасны ", — поделилась она в интервью на YouTube в 2017 году.

После смерти Лоринга Эстин стал последним выжившим членом оригинального состава "Семейки Аддамс".

Напомним, после успеха первого сезона, Netflix официально анонсировал второй сезон сериала "Уэнсдей".