Померла актриса Ліза Лорінг, яка виконала роль Венсдей у першому серіалі про сімейку Аддамс

Ліза Лорінг грала Венсдей у серіалі "Сімейка Аддамс" з 1964 по 1966 роки.

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У віці 64 роки померла актриса Ліза Лорінг, відома за роль Венздей Аддамс в оригінальному серіалі "Сімейка Аддамс" 1960-х рр. Причиною смерті став інсульт. Про це пише CNN.

Близькі актриси повідомили, що інсульт був викликаний тим, що акторка багато курила і страждала на підвищений тиск. Три дні вона була підключена до апарату життєзабезпечення, проте зрештою її сім'я зважилася на відключення. Її дочки були з нею в останні хвилини її життя.

Ліза Лорінг грала Венсдей Аддамс у серіалі "Сімейка Аддамс" і з'являлася у 64 епізодах з 1964 по 1966 роки.

Лорінг була одружена чотири рази, і в неї залишилися дві дочки.

Культовий персонаж Лорінг нещодавно знову опинився в центрі уваги завдяки популярному шоу Netflix "Венсдей", у якому вже Дженна Ортега зіграла дочку Мортіші та Гомеса Аддамса.

Лорінг була першою виконавицею Венсдей у першій ігровій адаптації мультфільмів Чарльза Аддамса для New Yorker. Шоу тривало два сезони з 1964 по 1966 роки, всього вийшло 64 серії.

Тоді Лізі Лорінг було лише шість років. До цього вона працювала моделлю.

Її хороша подруга Лора Джейкобсон поділилася зворушливим постом, у якому зазначила, що роль Лізи назавжди "запечатала її у поп-культурі".

[ + – ] Ліза Лорінг виконала роль Венсдей, коли їй було шість років

По суті, всі актриси, що виконували роль Венсдей, копіювали персонажа, створеного Лізою Лорінг. Її персонаж був милим, але похмурим і любив своїх моторошних вихованців. У різний час вона мала ящірку на ім'я Люцифер, чорного павука Гомера, а також безголову ляльку.

[ + – ] Одна з культових сцен оригінального серіалу

Лорінг у 1977 році поверталася до ролі Венсдей у телефільмі 1977 року "Хелловін з новою сімейкою Аддамс".

Пізніше цю роль також виконала Крістіна Річчі, яка зіграла Венсдей у популярному фільмі 1991 року "Сімейка Аддамс" та його продовженні "Сімейні цінності Аддамсів".

Ліза Лорінг була одружена чотири рази, у неї залишилися дві дочки Маріанна і Ванесса, а також онуки Еміліана та Чарльз.

Її першим чоловіком був її друг дитинства Фаррел Фумберг. За нього вона вийшла заміж у 15 років. 1981 року вона вийшла заміж за актора Дуга Стівенсона, потім за актора порнофільмів Джеррі Батлера.

І, нарешті, її останнім чоловіком став Грем Річ, з яким вона розлучилася в 2014 році.

Потім вона з'являлася у сіткомах й телесеріалах. Але успіх своєї першої роботи не могла повторити. Ліза Лорінг завжди говорила, що на знімальному майданчику панувала дружня позитивна атмосфера.

"Це було схоже на справжню родину — не можна було підібрати кращого акторського складу та знімальну групу. Керолін Джонс, Джон Естін — Гомес і Мортіша — були мені як батьки. Вони були прекрасні", — поділилася вона в інтерв'ю на YouTube у 2017 році.

Після смерті Лорінг Естін став останнім членом оригінального складу "Сімейки Аддамс", який вижив.

Нагадаємо, після успіху першого сезону Netflix офіційно анонсував другий сезон серіалу "Венсдей".