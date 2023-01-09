Перший тизер: Netflix офіційно анонсував другий сезон серіалу "Венздей"

Уже 2023 року глядачі побачать продовження популярного серіалу.

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Серіал "Венздей", який став новим хітом Netflix у різних куточках світу, офіційно продовжили на другий сезон. Радісну новину для фанатів сімейки Аддамс повідомили на офіційному обліковому записі стримінгової кіноплатформи в Instagram. Також на сторінці з'явився перший тизер.

"Ваша улюблена дівчинка-гот із кісками повертається на Netflix. Другий сезон "Венздей" уже незабаром", — написали на сторінці платформи.

За попередньою інформацією, ремейк культової історії про сімейку Аддамсів покаже ще більше містики. Прем'єра нових серій очікується до кінця 2023 року.

Нагадаємо, шоуранери гучного серіалу "Венздей" Альфред Гоф і Майлз Міллар поділилися деталями наступного сезону.

Також Фокус писав, що серіал став третім в історії стримінгового сервісу, який протягом перших 28 днів із моменту прем'єри зміг набрати понад мільярд годин переглядів.