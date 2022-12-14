Серіал "Венздей" подолав позначку в 1 мільярд годин переглядів за третій тиждень

Серіал Тіма Бертона став другим за популярністю англомовним шоу на Netflix.

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Серіал Тіма Бертона "Венздей" увійшов до почесного клубу "мільярдників із часу" Netflix. Серіал став третім в історії стримінгового сервісу, який протягом перших 28 днів із моменту прем'єри зміг набрати понад мільярд годин переглядів. Про це пише Daily Mail.

Netflix веде відлік саме за першим місяцем, тому "Венздей" ще має всі шанси стати найпопулярнішим англомовним серіалом у сервісі.

[ + – ] Серіал "Венздей" б'є рекорди Фото: Скриншот/Netflix

Щодо абсолютного рекордсмена, то південнокорейський серіал "Гра в кальмара" з 1,65 мільярда годин перегляду, швидше за все, збереже лідерство.

Наразі "Венздей" посідає третє місце в рейтингу Netflix після першого сезону "Гри в кальмара" та четвертого сезону "Дивних див" (1,35 мільярда годин перегляду).

Серіал, який розповідає про маніяка Джеффрі Дамера, готична дівчинка Венздей уже випередила.

Нагадаємо, "Венздей" — серіал зі всесвіту "Сімейки Аддамс". Шоу розповідає про дочку Мортіші та Гомеса Аддамсів, яку відправляють в академію "Невермор", після того, як її вигнали з низки звичайних шкіл.

[ + – ] Трейлер серіалу "Венздей"

Однак у школі для "ізгоїв", де навчаються діти з магічними здібностями й де колись познайомилися батьки Венздей, вона стикається з численними загадками та чудовиськом, яке вбиває туристів і школярів.

Дженна Ортега, акторка, яка виконала роль Венздей, уже стала справжньою зіркою та іконою стилю. Фокус розповідав про те, які п'ять речей у своєму гардеробі вона найбільше любить.

А творці серіалу розповідали, як створювали кімнату Венздей і її сусідки в академії "Невермор", адже вона вийшла дуже стильною та відбивала характери дівчат.