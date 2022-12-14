Дизайнер серіалу "Венздей" розкрив особливості створення кімнати головної героїні

Нашумілий серіал продовжує бити рекорди стримінгового майданчика.

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Стали відомі подробиці створення кімнати Венздей Аддамс та її подруги Енід. Про це пише People.

Головна героїня нашумілого серіалу та її товаришка жили в гуртожитку академії для дітей з надзвичайними здібностями Nevermore. Створенню їхньої кімнати приділили особливу увагу.

За словами дизайнера-постановника декорацій серіалу "Венздей" Марка Скратона, кімната спеціально була розділена навпіл з погляду дизайну, оскільки демонструвала полярність характерів головних героїнь.

Цей простір Скратон та Тім Бертон спроєктували ще до того, як вирішити, де саме зніматимуть картину.

"Ми знали, що в ньому мають бути ці два протилежні персонажі. Коли Венздей вперше заходить до цієї кімнати, Енід сама практично ізгой, тому що вона живе одна в цій барвистій ізоляції, коли з'являється Венздей. Нам потрібно було знайти спосіб показати це дуже графічно, стилізовано, з використанням яскравих кольорів і чорно-білого", — розповідає дизайнер.

Щодо цікавого вітражу у кімнаті, то Марк Скратон зізнався, що вікно повинне було домінувати у кімнаті як центральний елемент.

Фото: Скріншот

"Ми вирішили, що краще відкриватиметься і повертатиметься воно, ніж двері. Це стало дуже метафоричним для їхніх стосунків — з якого боку вікна вони вийшли та як вони взаємодіяли з усім. Ми намагалися пропускати світло через вікна різними способами так, щоб усі кольори були просто на боці Енід, а на боці Венздей нічого не було", — зізнався постановник.

Окрім помічених деталей інтер'єру, у кімнаті також були спроєктовані приховані елементи. Зокрема Скратон розповів про футляр для перенесення кришталевої кулі Венздей. Його спроєктували як одну з веж особняка сімейки Аддамс.

Також дизайнер популярної картини розкрив джерело натхнення під час створення моторошної сторони кімнати головної героїні. Ним стали мультфільми Чарльза Аддамса.

Зокрема він розповів про унікальні предмети у просторі доньки Гомеса та Мортіші Аддамс.

"Сторона Венздей дуже цікава, тому що в ній немає нічого, окрім неймовірно специфічних об'єктів. Ми розглянули ключові елементи, які їй були потрібні, такі як ліжко та письмовий стіл, а потім вирушили на пошуки по всьому світу, щоб знайти найідеальніші предмети для Венздей. Її письмовий стіл був привезений з Лондона, а друкарська машинка – з Америки", — розкриває всі карти Скратон.

Тим часом джерелом натхнення під час створення світлої сторони кімнати стала k-pop культура.

[ + – ] Венздей

"Ми мали величезну купу барвистих, неймовірних предметів. Ми пробували їх усі та переставляли місцями, а потім просто продовжували додавати", — додає постановник.

Окрім цього, Марк Скратон розповів про непомічений елемент, який відіграв також важливу роль під час створення двох полярних сторін приміщення.

"Загалом лише на цьому знімальному майданчику було близько 90 світильників – від гірлянд до настільних ламп та прихованих світильників під речами", — зазначає дизайнер.

Серіал "Венздей" продовжує бити рекорди стримінгового сервісу. За свіжими даними Deadline, за тиждень з 5 по 11 грудня 2022 картина з Дженною Ортегою в головній ролі отримала ще 269,67 млн годин переглядів і посіла перше місце у 90 країнах.

Також повідомлялося про плани на ще три-чотири сезони популярної історії.

Нагадаємо, Леді Гага повторила вірусний танець Венздей Аддамс.

Також Фокус писав про унікальні кадри зі знімального майданчика нашумілого серіалу, на яких головна героїня посміхається.