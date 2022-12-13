Вона вміє посміхатися! Netflix показав кадри з Венздей, які не увійшли до серіалу

Вічно похмура Венздей Аддамс постала перед глядачами з зовсім несподіваного боку.

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Серіал "Венздей", який мав приголомшливий успіх на Netflix, продовжує свою переможну ходу по екранах телеглядачів, а 20-річна Дженна Ортега, яка зіграла похмуру, але дуже харизматичну старшу дочку сімейства Аддамс, отримала мільйони підписників у соцмережах і стала новим секс-символом.У серіалі її персонаж – похмурий і ніколи не усміхнений, проте, як виявилося, актриса може похвалитися заразним сміхом та дуже променистою усмішкою, якої у серіалі глядачі практично жодного разу не бачили. Як Дженна вміє посміхатися, показав стрімінговий сервіс, опублікувавши кадри із невдалими дублями.

У добірці відображені моменти зйомок серіалу під керівництвом Тіма Бертона, де видно, як Ортега, зробивши помилку в репліці або не витримавши драматичної паузи або серйозного моменту, посміхається або навіть сміється. Судячи з опублікованих кадрів, зйомки проходили у дуже невимушеній та доброзичливій обстановці.

У коментарях під роликом глядачі висловилися щодо побаченого.

"Дивно, наскільки Дженна втілює Венздей, навіть коли посміхається до вух", "Кумедно бачити, як Дженна усміхається, одягнена як Венздей, адже Венздей рідко посміхається", "Я просто люблю всіх в акторському складі, всі вони такі зворушливі, і всі вони ідеально підходять для всіх своїх ролей персонажів.Особливо Дженна, вони дійсно вклали в це шоу труднощі та зобов'язання.І саме тому ми всі любимо його, незважаючи на те, що він отримав велику підтримку, він все ще заслуговує на більше.Так приємно просто побачити акторський склад поза шоу, як зараз, наприклад. Усі вони просто чудові люди. І приємно бачити, як Дженна сміється, крім того, що вона бездушна Венздей", "Люблю усмішку Дженні", — пишуть користувачі.

Нагадаємо про улюблені речі з гардеробу Дженни Ортегі.