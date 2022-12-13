Она умеет улыбаться! Netflix показал кадры с Уэнздей, которые не вошли в сериал

Вечно угрюмая Уэнздей Аддамс предстала перед зрителями с совершенно неожиданной стороны.

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Сериал "Уэнздей", который имел оглушительный успех на Netflix, продолжает свое победное шествие по экранам телезрителей, а 20-летняя Дженна Ортега, сыгравшая мрачную, но очень харизматичную старшую дочь семейства Аддамс, обзавелась миллионами подписчиков в соцсетях и стала новым секс-символом. В сериале ее персонаж – угрюмый и никогда не улыбающийся, однако, как оказалось, актриса может похвастаться заразным смехом и очень лучезарной улыбкой, которой в сериале зрители практически ни разу не видели. Как Дженна умеет улыбаться, показал стриминговый сервис, опубликовав кадры с неудачными дублями.

В подборке запечатлены моменты съемок сериала под руководством Тима Бертона, где видно, как Ортега, сделав ошибку в реплике или не выдержав драматическую паузу или серьезный момент, улыбается или даже смеется. Судя по опубликованным кадрам, съемки проходили в очень непринужденной и доброжелательной обстановке.

В комментариях под роликом зрители высказались по поводу увиденного.

"Удивительно, насколько Дженна воплощает Уэнздей, даже когда улыбается до ушей", "Забавно видеть, как Дженна улыбается, одетая как Уэнздей, ведь Уэнздей редко улыбается", "Я просто люблю всех в актерском составе, все они такие трогательные, и все они идеально подходят для всех своих ролей персонажей. Особенно Дженна, они действительно вложили в это шоу трудности и обязательства. И именно поэтому мы все любим его, несмотря на то, что он получил большую поддержку, он все еще заслуживает большего. Так приятно просто увидеть актерский состав помимо шоу, как сейчас, например. Все они просто замечательные люди. И приятно видеть, как Дженна смеется, не считая того, что она бездушная Уэнздей", "Обожаю улыбку Дженны", – пишут пользователи.

Напомним о любимых вещах из гардероба Дженны Ортеги.