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Стиль жизни

Икона стиля Уэнздей Аддамс. Пять любимых вещей из гардероба Дженны Ортеги

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Фото: Getty Images | Дженна Ортега

После того, как сериал Уэнздей стал новым хитом Netflix, его главная звезда Дженна Ортега превратилась в икону стиля.

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Сериал "Уэнздей" бьет все рекорды популярности на Netflix, а 20-летняя актриса Дженна Ортега стала новой звездой. Именно она исполнила роль Уэнздей Аддамс, члена семейки Аддамс, которая живет в мрачном готическом особняке, предпочитает носить черное и дружит с загадочной Вещью.

Танец Уэнздей, который поставила сама Дженна, стал хитом в соцсетях, которые повторяют буквально все: от бойцов ВСУ до Леди Гаги, а стиль, который предпочитает актриса в повседневной жизни и на красных дорожках – уже пытаются копировать ее поклонники.

Хоть Дженна и снимается с шести лет, но роль Уэнздей Аддамс точно принесла ей всемирную славу.

Готический стиль

Дженна Ортега отдает дань уважение роли, которая принесла ей известность, и часто появляется на красных дорожках в черном. Даже на премьеру сериала она выбрала образ готической невесты.

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Дженна Ортега, как и ее героиня, любит готический стиль
Фото: Getty Images

Иногда она предпочитает черные кружевные платья. И это выглядит очаровательно. К слову, Кристина Риччи, исполнительница роли Уэнздей в фильмах 1990-х, и сейчас часто вдохновляется своими старыми образами, предпочитая готический элегантный стиль.

Высокая платформа

Рост Дженны Ортеги – 1,55 см. И в сериале она часто появлялась в туфлях и ботинках на высокой платформе. Этот тренд она перенесла и на красные дорожки. Обычно она выбирает удобные туфли на массивном каблуке, иногда предпочитает шпильки на платформе и, надо отметить, они смотрятся отлично.

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Дженна говорит, что ее суперсила - это умение бегать на каблуках
Фото: Jenna Ortega/Instagram

В недавнем интервью Дженна даже назвала свое умение бегать на каблуках своей "суперсилой". "Я не знаю. Это неуверенность из-за роста, или это мое тело мне говорит, что я должна это уметь. В общем, я хорошо бегаю на каблуках", — призналась актриса.

Брючные костюмы

Дженна явно вдохновляется образами старших коллег, вроде Кейт Бланшетт и Тильды Суинтон, которые часто надевают на красные дорожки элегантные брючные костюмы.

Дженна Ортега обожает брючные костюмы

Дженна носит их с шпильками и разбавляет строгие образы корсетами, жилетками, оригинальными перчатками, или галстуками. Чаще всего Дженна остается верной готическому стилю и выбирает именно черные костюмы.

Корсеты

После выхода сериала Дженна стала часто появляться на страницах модных журналов, а на улице ее стали поджидать папарацци. Так что ясно – юная актриса любит корсеты.

Звезда "Уэнздей" любит корсеты

Она носит их с любимыми костюмами, или сами по себе. Но ясно одно – они ей очень идут.

Приталенные платья

Еще одна страсть Дженны – приталенные платья. Если она появляется на публике платье – то оно будет подчеркивать талию и акцентировать на ней внимание. Причем любимого фасона у актрисы пока нет. Она выходила под прицелы фотокамер и в коротких платьях с пышной юбкой и в длинных вечерних нарядах.

Дженна Ортега предпочитает платье по фигуре

Интересно, но, появляясь в сериале "Уэнздей" с косичками, Дженна Ортега крайне редко так укладывает волосы в повседневной жизни, или для торжественных выходов. Чаще всего она носит волосы распущенными, или собирает их в хвост.

Напомним, танец Уэнздей в сериале стал настолько популярным, что его стали часто повторять в соцсетях. И выбирают для этого не тот трек, что звучал в оригинале, а песню Bloody Mary от Леди Гаги. Старый хит переживает новую волну популярности, так что певица поддержала флешмоб и сама под него станцевала.