Главная героиня сериала "Уэнздей" рассказала о своем скрытом таланте (видео)

Все дело в маленьком росте знаменитости.

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20-летняя американская актриса Дженна Ортега призналась, в чем ее суперсила и скрытый талант. Об этом звезда сериала "Уэнздей" рассказала Vogue.

В новом интервью знаменитость раскрыла свой скрытый талант. "Я не знаю. Это неуверенность из-за роста, или это мое тело мне говорит, что я должна это уметь. В общем, я хорошо бегаю на каблуках", — призналась "Уэнздей Аддамс".

Отметим, что рост американской актрисы 155 сантиметров.

Дженна Ортега стала широко известна после выхода сериала "Уэнздей", в котором она сыграла дочь Мортиши и Гомеса Аддамсов. Однако ряду зрителей Дженна Ортега известна по другим проектам. Она начала свою карьеру как ребенок-актриса, получив признание за роль Джейн в комедийно-драматическом сериале The CW "Девственная Джейн".

[ + – ] Дженна Ортега

Также Дженна Ортега активно поддерживала Украину в своих социальных сетях в начале полномасштабного вторжения России. В частности, съемки популярной картины проходили на территории Румынии в момент, когда РФ обстреливала всю Украину. Другая актриса сериала, Кристина Риччи признавалась, что думала, что все погибнут из-за того, что страна-агрессор обстреляет атомные станции.

Напомним, нашумевшую картину от Netflix могут продлить на четыре сезона.

Также Фокус писал о критике популярного танца Дженны Ортеги в сериале "Уэнздей".