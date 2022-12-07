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Головна героїня серіалу "Венздей" розповіла про свій прихований талант (відео)

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Фото: sister mónica/twitter | Дженна Ортега

Уся справа в маленькому зрості знаменитості.

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20-річна американська акторка Дженна Ортега зізналася, у чому її суперсила та прихований талант. Про це зірка серіалу "Венздей" розповіла Vogue.

У новому інтерв'ю знаменитість розкрила свій прихований талант. "Я не знаю. Чи це невпевненість через зріст, чи це моє тіло мені каже, що я маю це вміти. Загалом, я добре бігаю на підборах", — зізналася "Венздей Аддамс".

Зазначимо, що зріст американської акторки 155 сантиметрів.

Дженна Ортега стала широко відомою після виходу серіалу "Венздей", у якому вона зіграла доньку Мортіші та Гомеса Адамсів. Проте низці глядачів Дженна Ортега відома з інших проєктів. Вона розпочала свою кар'єру як дитина-акторка, отримавши визнання за роль Джейн у комедійно-драматичному серіалі The CW "Незаймана Джейн".

Дженна Ортега

Також Дженна Ортега активно підтримувала Україну у своїх соціальних мережах на початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема зйомки популярної картини проходили на території Румунії в момент, коли РФ обстрілювала всю Україну. Інша акторка серіалу, Крістіна Річчі зізнавалася, що думала, що всі загинуть через те, що країна-агресор обстріляє атомні станції.

Нагадаємо, нашумілу картину від Netflix можуть продовжити на чотири сезони.

Також Фокус писав про критику популярного танцю Дженни Ортеги у серіалі "Венздей".