Рухи головної героїні серіалу вже стали трендовими.

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Вірусний танець Венздей Адамс розкритикували в мережі. Уся справа в тому, що на момент зйомок четвертого епізоду, акторка Дженна Ортега була хвора на коронавірус. Про це вона розповіла у своєму інтерв'ю NME.

Також головна героїня нашумілої картини зізналася, що сама поставила хореографію, яку наразі повторюють мільйони фанатів серіалу. У TikTok танець стрімко поширюється з піснею Леді Гаги "Bloody Mary", хоча в оригіналі лунає інша композиція.

[ + – ] Дженна Ортега

"Я не танцівник, і я впевнена, що це було очевидно. Це безумство, тому що це був мій перший день хвороби COVID-19, тому зніматися було жахливо", — розповідає 20-річна зірка екранів, додавши, що в той день в неї ломило все тіло, а в горлі наче застряг маленький гоблін.

Втім, результатів тесту на той момент ще не було. Коли вони прийшли, акторку відсторонили від зйомок.

Окрім цього, "Венздей" зізналася, що танець зняли з першого разу та не дозволили їй перезнімати його, оскільки не було часу.

Після заяви головної акторки фанати серіалу почали звинувачувати продюсерів картини в недотриманні антиковідних заходів на знімальному майданчику.

Нагадаємо, Оля Полякова також вирішила повторити трендовий танець Венздей Адамс.

Також Фокус писав про продовження нашумілої картини від Netflix.