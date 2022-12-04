Новий хіт Netflix. Чи буде другий сезон серіалу "Венздей"
Картина стала новим хітом Netflix та побила всі попередні рекорди.
Стало відомо, чи буде продовження нашумілого серіалу від Netflix "Венздей". Про це пише Variety.
Шоуранери картини Альфред Гоф і Майлз Міллар розповіли, що вже планують другий сезон та детально обдумують продовження вірусної історії.
"Так. Для нас це завжди погляд у майбутнє, і коли ми сідаємо за створення шоу, в ідеалі ми розглядаємо кілька сезонів. Завжди закладається принаймні три-чотири сезони потенційних сюжетних ліній для персонажів. Вони можуть розвиватися і змінюватися. У нас, безумовно, є досить чіткий план того, що ми хочемо зробити в наступних сезонах", — зазначив Міллар.
Втім, офіційно стримінгова платформа не повідомила про плани на другий сезон серіалу "Венздей". Зазвичай це відбувається протягом місяця-двох після прем'єри свіжого сезону картини.
Попри те, що за 8 серій донька Гомеса та Мортіші Адамсів розрила всі загадки, які ставила перед собою у школі Невермор, на останній хвилинах останнього епізоду Тайлер знову почав перетворюватися на монстра, а також Венздей прийшло повідомлення з погрозами. Невідомим залишився факт, хто ж стане новим директором школи для дітей з надздібностями.
Нагадаємо, картина "Венздей" стала новим хітом Netflix.
Також Фокус писав про критику серіалу "Венздей" через расизм.