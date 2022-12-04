Новий хіт Netflix. Чи буде другий сезон серіалу "Венздей"

Картина стала новим хітом Netflix та побила всі попередні рекорди.

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Стало відомо, чи буде продовження нашумілого серіалу від Netflix "Венздей". Про це пише Variety.

Шоуранери картини Альфред Гоф і Майлз Міллар розповіли, що вже планують другий сезон та детально обдумують продовження вірусної історії.

"Так. Для нас це завжди погляд у майбутнє, і коли ми сідаємо за створення шоу, в ідеалі ми розглядаємо кілька сезонів. Завжди закладається принаймні три-чотири сезони потенційних сюжетних ліній для персонажів. Вони можуть розвиватися і змінюватися. У нас, безумовно, є досить чіткий план того, що ми хочемо зробити в наступних сезонах", — зазначив Міллар.

Втім, офіційно стримінгова платформа не повідомила про плани на другий сезон серіалу "Венздей". Зазвичай це відбувається протягом місяця-двох після прем'єри свіжого сезону картини.

[ + – ] Венздей Фото: Скриншот

Попри те, що за 8 серій донька Гомеса та Мортіші Адамсів розрила всі загадки, які ставила перед собою у школі Невермор, на останній хвилинах останнього епізоду Тайлер знову почав перетворюватися на монстра, а також Венздей прийшло повідомлення з погрозами. Невідомим залишився факт, хто ж стане новим директором школи для дітей з надздібностями.

Нагадаємо, картина "Венздей" стала новим хітом Netflix.

Також Фокус писав про критику серіалу "Венздей" через расизм.