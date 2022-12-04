Новый хит Netflix. Будет ли второй сезон сериала "Уэнздей"

Картина стала новым хитом Netflix и побила все предыдущие рекорды.

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Стало известно, будет ли продолжение нашумевшего сериала от Netflix "Уэнздей". Об этом пишет Variety.

Шоураннеры картины Альфред Гоф и Майлз Миллар рассказали, что планируют второй сезон и подробно обдумывают продолжение вирусной истории.

"Да. Для нас это всегда взгляд в будущее, и когда мы садимся за создание шоу, в идеале мы рассматриваем несколько сезонов. Всегда закладывается по крайней мере три-четыре сезона потенциальных сюжетных линий для персонажей. Они могут развиваться и меняться. У нас, безусловно, есть достаточно четкий план того, что мы хотим сделать в следующих сезонах", — отметил Миллар.

Впрочем, официально стриминговая платформа не сообщила о планах на второй сезон сериала "Уэнздей". Обычно это происходит за месяц-два после премьеры свежего сезона картины.

[ + – ] Уэнздей Фото: Скриншот

Несмотря на то, что за 8 серий дочь Гомеса и Мортиши Адамсов раскрыла все загадки, которые ставила перед собой в школе Невермор, на последних минутах крайнего эпизода Тайлер снова стал превращаться в монстра, а также Уэнздей пришло сообщение с угрозами. Неизвестным остался и факт, кто станет новым директором школы для детей со сверхспособностями.

Напомним, картина "Уэнздей" стала новым хитом Netflix.

Также Фокус писал о критике сериала "Уэнздей" из-за расизма.