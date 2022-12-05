Оля Полякова повторила знаменитий танець Венздей Аддамс з серіалу

Танець Дженни Ортеги, яка виконала головну роль у серіалі, вже став вірусним та його повторюють блогери у всьому світі.

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Українська співачка Оля Полякова, яка зараз є учасницею грузинської версії шоу "Танці з зірками", розуміється на трендах, популярних у мережі. Тож вона повторила танець Венздей Аддамс, який актриса Дженна Ортега виконала у серіалі, і який зараз повторюють блогери у всьому світі. Ролик Полякова розмістила у своєму TikTok.

Для танцю співачка заплела волосся, як в Аддамс і одягла коротку чорну сукню.

[ + – ] Оля Полякова станцювала найтрендовіший танець TikTok

Одним шанувальникам танець сподобався, а інші натякнули, що перформанс не надто вдався, написавши: "Брітні Спірс теж так починала", "Оля, що з тобою зробила Ліга Сміху".

Нагадаємо, що серіал "Венздей" став справжнім хітом Netflix і зібрав уже цілу армію шанувальників.

[ + – ] Танець Дженни Ортеги у серіалі "Венздей"

Навіть Норт Вест, дочка Кім Кардаш'ян та Каньє Веста повторила танець у своєму TikTok. Серед шанувальників серіалу виявилася і Леді Гага.

Нагадаємо, свій знаменитий танець Дженна Ортега, яка виконала роль Венздей Аддамс, станцювала у четвертій серії, в якій був показаний вечір танців у школі Nevermore.

Одягнена в чорну сукню, що виділяється на тлі повністю білих ансамблів, які носять решта учнів школи, Венздей станцювала під трек The Cramps 'Goo Goo Muck.

Але не лише сам танець робить цю сцену такою культовою. Ще краще той факт, що Ортега поставила цей танець, надихнувшись танцями 1980-х та старим фільмом "Сімейки Аддамс".

Говорячи про свій досвід зйомок сцени під час залаштункового інтерв'ю Netflix, Ортега розповіла, що дуже нервувала: "Насправді я почувала себе дуже невпевнено в цій сцені. Я сама поставила хореографію, і я думаю, цілком очевидно, що я не танцюрист і не хореограф".

В іншому інтерв'ю вона додала: "Я просто черпала натхнення з відео про дітей-готів, які танцюють у клубах у 80-х. Музичні кліпи Лєни Лович, виступи Siouxsie and the Banshees та Fosse".

Нагадаємо, на прем'єрі серіалу Дженна Ортега з'явилася у вбранні готичної нареченої.