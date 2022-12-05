Оля Полякова повторила знаменитый танец Уэнздей Аддамс из сериала

Танец Дженны Ортеги, которая исполнила главную роль в сериале, уже стал вирусным и его повторяют блогеры по всему миру.

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Украинская певица Оля Полякова, которая сейчас является участницей грузинской версии шоу "Танцы со звездами", знает толк в трендах, популярных в Сети. Так что исполнила танец Уэнздей Аддамс, который актриса Дженна Ортега исполнила в сериале, и который сейчас повторяют блогеры по всему миру. Ролик Полякова разместила в своем TikTok.

Для танца певица заплела косички, как у Аддамс и надела короткое черное платье.

[ + – ] Оля Полякова станцевала самый трендовый танец TikTok

Одним поклонникам танец понравился, а другие намекнули, что перформанс не слишком удался, написав: "Бритни Спирс тоже так начинала", "Оля, что с тобой сделала "Лига Смеха".

Напомним, что сериал "Уэнздэй" стал настоящим хитом Netflix и собрал уже целую армию поклонников.

[ + – ] Танец Дженны Ортеги в сериале "Уэнздей"

Даже Норт Уэст, дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста повторила танец в своем TikTok. Среди поклонников сериала оказалась и Леди Гага.

Напомним, свой знаменитый танец Дженна Ортега, исполнившая роль Уэнздей Аддамс, станцевала в четвертой серии, в которой был показан вечер танцев в школе Nevermore.

Одетая в черное платье, которое выделяется на фоне полностью белых ансамблей, которые носят остальные ученики школы, Уэнздей станцевала под трек The Cramps’ Goo Goo Muck.

Но не только сам танец делает эту сцену такой культовой. Еще лучше тот факт, что Ортега поставила этот танец, вдохновившись танцами 1980-х и старым фильмом "Семейки Аддамс".

Говоря о своем опыте съемок сцены во время закулисного интервью Netflix, Ортега рассказала, что очень нервничала: "На самом деле я чувствовала себя очень неуверенно в этой сцене. Я сама поставила хореографию, и я думаю, совершенно очевидно, что я не танцор и не хореограф".

В другом интервью она добавила: "Я просто черпала вдохновение из видео о детях-готах, танцующих в клубах в 80-х. Музыкальные клипы Лене Лович, выступления Siouxsie and the Banshees и Fosse".

Напомним, на премьере сериала Дженна Ортега появилась в наряде готической невесты.