Танец Уэнздей Адамс раскритиковали в Сети

Движения главной героини сериала "Уэнздей" уже стали трендовыми.

Related video

Вирусный танец Уэнздей Адамс подвергся критике в Сети. Все дело в том, что на момент съемок четвертого эпизода сериала "Уэнздей", актриса Дженна Ортега была больна коронавирусом. Об этом она рассказала в своем интервью NME.

Также главная героиня нашумевшей картины призналась, что сама поставила хореографию, которую сейчас повторяют миллионы фанатов сериала.

В TikTok танец стремительно распространяется с песней Леди Гаги "Bloody Mary", хотя в оригинале звучит совсем другая композиция.

[ + – ] Дженна Ортега

"Я не танцор, и я уверена, что это было очевидно. Это безумие, потому что это был мой первый день болезни COVID-19, поэтому сниматься было ужасно", — рассказывает 20-летняя звезда экрана, добавив, что в тот день ее тело ломило, а в горле словно "застрял маленький гоблин".

Впрочем, результатов теста в тот момент еще не было. Когда они пришли, актрису отстранили от съемок.

Кроме того, "Уэнздей" призналась, что танец сняли с первого раза и не позволили повторять его, поскольку не было времени.

После заявления главной актрисы фанаты сериала начали обвинять продюсеров картины в несоблюдении антиковидных мер на съемочной площадке.

Напомним, Оля Полякова также решила повторить трендовый танец Уэнздей Адамс.

Ранее Фокус писал о продолжении нашумевшей картины от Netflix.