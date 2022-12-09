Ікона стилю Венздей Аддамс. П'ять улюблених речей з гардеробу Дженни Ортеги

Після того, як серіал Венздей став новим хітом Netflix, його головна зірка Дженна Ортега перетворилася на ікону стилю.

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Серіал "Венздей" б'є всі рекорди популярності на Netflix, а 20-річна акторка Дженна Ортега стала новою зіркою. Саме вона виконала роль Венздей Аддамс, члена сімейки Аддамсів, яка живе в похмурому готичному маєтку, воліє носити чорне і дружить із загадковим Річем.

Танець Венздей, який поставила сама Дженна, став хітом у соцмережах, котрий повторюють буквально всі: від бійців ЗСУ до Леді Гаги, а стиль, якому віддає перевагу акторка в повсякденному житті та на червоних доріжках — уже намагаються копіювати її шанувальники.

Хоч Дженна і знімається із шести років, але роль Венздей Аддамс точно принесла їй всесвітню славу.

Готичний стиль

Дженна Ортега віддає шану ролі, яка принесла їй популярність, і часто з'являється на червоних доріжках у чорному. Навіть на прем'єру серіалу вона обрала образ готичної нареченої.

[ + – ] Дженна Ортега, як і її героїня, любить готичний стиль Фото: Getty Images

Іноді вона віддає перевагу чорним мереживним сукням. І це виглядає чарівно. До речі, Крістіна Річчі, виконавиця ролі Венздей у фільмах 1990-х, і зараз часто надихається своїми старими образами, віддаючи перевагу готичному елегантному стилю.

Висока платформа

Ріст Дженни Ортеги — 1,55 см. І в серіалі вона часто з'являлася у туфлях і черевиках на високій платформі. Цей тренд вона перенесла на червоні доріжки. Зазвичай вона вибирає зручні туфлі на масивному підборі, іноді віддає перевагу шпилькам на платформі і, варто зазначити, вони виглядають відмінно.

[ + – ] Дженна каже, що її суперсила – це вміння бігати на підборах Фото: Jenna Ortega/Instagram

У нещодавньому інтерв'ю Дженна навіть назвала своє вміння бігати на підборах своєю "суперсилою". "Я не знаю. Це невпевненість через ріст, чи це моє тіло мені каже, що я маю це вміти. Загалом, я добре бігаю на підборах", — зізналася акторка.

Брючні костюми

Дженна очевидно надихається образами старших колег, на кшталт Кейт Бланшетт і Тільди Свінтон, які часто надягають на червоні доріжки елегантні брючні костюми.

[ + – ] Дженна Ортега обожнює брючні костюми

Дженна носить їх зі шпильками та розбавляє суворі образи корсетами, жилетками, оригінальними рукавичками, або краватками. Найчастіше Дженна залишається вірною готичному стилю і вибирає саме чорні костюми.

Корсети

Після виходу серіалу Дженна почала часто з'являтися на сторінках модних журналів, а навулиці її почали чекати на папараці. Тож відомо — юна акторка любить корсети.

[ + – ] Зірка "Венздей" любить корсети

Вона носить їх із улюбленими костюмами, або самі собою. Але зрозуміло одне — вони їй дуже пасують.

Приталені сукні

Ще одна пристрасть Дженни — приталені сукні. Якщо вона з'являється на публіці в сукні — то вона підкреслюватиме талію та акцентуватиме на ній увагу. Причому улюбленого фасону акторка поки що не має. Вона виходила під приціли фотокамер і в коротких сукнях із пишною спідницею і довгим вечірнім вбранням.

[ + – ] Дженна Ортега віддає перевагу сукні по фігурі

Цікаво, але, з'являючись у серіалі "Венздей" із косичками, Дженна Ортега вкрай рідко так укладає волосся у повсякденному житті, або для урочистих виходів. Найчастіше вона носить волосся розпущеним, або збирає його в хвіст.

Нагадаємо, танець Венздей у серіалі став настільки популярним, що його почали часто повторювати у соцмережах. Й обирають для цього не той трек, який звучав в оригіналі, а пісню Bloody Mary від Леді Гаги. Старий хіт переживає нову хвилю популярності, тож співачка підтримала флешмоб і сама під нього станцювала.