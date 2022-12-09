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Стиль життя

Леді Гага повторила танець Венздей Аддамс (відео)

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Фото: Getty Images | Леді Гага

Артистка станцювала під свій добре відомий трек.

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36-річна американська співачка Леді Гага повторила уже трендовий танець Венздей Аддамс. Відео артистка поділилася у своєму TikTok.

Зірка сцени станцювала під свою ж композицію Bloody Mary, яка наразі б'є всі рекорди на стримінгових платформах.

Леді Гага зробила яскравий макіяж, надягнула піджак та мінішорти. Волосся співачка зібрала в екстравагантну зачіску та повторила тредові рухи.

Леді Гага

Танець став трендовим після виходу четвертої серії картини від Netflix "Венздей" про доньку родини Аддамс. Рухи головної героїні завірусилися в мережі під композицію Леді Гаги, хоча в оригіналі звучить зовсім інша пісня.

Згодом 20-річна Дженна Ортега, виконавиця ролі Венздей Аддамс, зізнавалася, що придумала трендові рухи сама. Окрім цього, під час зйомок уже культової сцени акторка була хвора на ковід, через що у мережі піднялася хвиля хейту проти продюсерів картини.

Венздей Fullscreen
Венздей
Фото: Скріншот

Також повідомлялось про плани на чотири сезони популярного серіалу від Netflix.

Нагадаємо, пісня Леді Гаги Bloody Mary перша за пошуками у Shazam.

Також Фокус писав про критику танцю Дженни Ортеги у серіалі "Венздей".