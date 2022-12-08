Пісня Леді Гаги "Bloody Mary" поставила рекорд за кількістю запитів у Shazam

Трек "Bloody Mary" використовується в популярному TikTok-тренді, в якому користувачі повторюють танець Венздей.

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Пісня Леді Гаги Bloody Mary поставила рекорд за кількістю пошукових запитів у Shazam. Про це повідомила компанія у своєму Twitter. Однак точної кількості запитів сервіс не надає.

"Bloody Mary" використовується в популярному TikTok-тренді, в якому користувачі повторюють танець Венздей з однойменного серіалу Netflix. Ця тенденція призвела до того, що хіт 2011 року знову злетів у чарти і його успіх продовжується — згідно з твітом служби ідентифікації музики, композиція стала найпопулярнішою піснею Shazam у світі.

Щоправда, в оригінальній сцені героїня танцює під трек "Goo Goo Muck" гурту The Cramps. Танець із серіалу настільки завірусився, що Netflix навіть запустив цілодобову трансляцію із цією сценою.

Нагадаємо, 23 листопада на відеосервісі Netflix вийшов серіал Тіма Бертона "Венздей" (або "Венсдей") про Венздей Аддамс із сімейки Аддамс, яка не прижилася у звичайних школах і вирушає до академії "Невермор", де колись познайомилися її батьки. І історія про похмуру Венздей б'є всі рекорди популярності.

Сам серіал, зважаючи на все, можуть продовжити до четвертого сезону.