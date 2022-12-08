Песня Леди Гаги "Bloody Mary" поставила рекорд по количеству запросов в Shazam

Трек "Bloody Mary" используется в популярном TikTok-тренде, в котором пользователи повторяют танец Уэнздей.

Related video

Песня Леди Гаги Bloody Mary поставила рекорд по количеству поисковых запросов в Shazam. Об этом сообщила компания в своем Twitter. Однако точное количество запросов сервис не предоставляет.

"Bloody Mary" используется в популярном TikTok-тренде, в котором пользователи повторяют танец Уэнздей из одноименного сериала Netflix. Эта тенденция привела к тому, что хит 2011 года снова взлетел в чарты и его успех продолжается — согласно из твита службы идентификации музыки, композиция стала самой популярной песней Shazam в мире.

Правда, в оригинальной сцене героиня танцует под трек "Goo Goo Muck" группы The Cramps. Танец из сериала настолько завирусился, что Netflix даже запустил круглосуточную трансляцию с этой сценой.

Напомним, 23 ноября на видеосервисе Netflix вышел сериал Тима Бертона "Уэнздэй" (или "Уэнсдей") про Уэнздей Аддамс из семейки Аддамс, которая не прижилась в обычных школах и отправляется в академию "Невермор", где когда-то познакомились ее родители. И история про мрачную Уэнздей бьет все рекорды популярности.

Сам сериал, судя по всему, могут продлить до четвертого сезона.