Обгоняет "Игру в Кальмара". Сериал "Уэнздей" бьет рекорды на Netflix

Сериал "Уэнздей" всего за две недели после премьеры набрал 752,52 миллиона часов просмотров.

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23 ноября на видеосервисе Netflix вышел сериал Тима Бертона "Уэнздэй" (или "Уэнсдей") про Уэнздей Аддамс из семейки Аддамс, которая не прижилась в обычных школах и отправляется в академию "Невермор", где когда-то познакомились ее родители. И история про мрачную Уэнздей бьет все рекорды популярности. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Уэнздей, роль которой исполнила Дженна Ортега, оказывается втянута в детективную историю с убийствами, помноженными на подростковые проблемы социализации. И если учесть, что в классических фильмах Уэнздей также была одним из самых любимых персонажей, что фанаты семейки Аддамс оценили новинку.

Всего за две недели сериал занял третье место в топе самых популярных англоязычных сериалов Netflix. Популярность определяется по часам просмотров — у "Уэнздэй" набралось 752,5 миллионов часов просмотров.

[ + – ] Сериал "Уэнздей" бьет рекорды популярности Фото: Скриншот

Первое место пока удерживает четвертый сезон "Очень странных дел" с 1,35 миллиардом часов просмотров. На втором месте – сериал про серийного убийцу "Монстр: История Джеффри Дамера" —856,2 миллионов часов.

Рейтинг популярности высчитывается суммарно за 28 дней. То есть для сериала Бертона пока прошла половина этого срока и в запасе у него еще две недели, чтобы обогнать конкурентов.

Так, последний сезон "Очень странных дел" за две недели собрал 621,8 миллионов часов, что на 130,7 часов меньше показателя проекта Тима Бертона за аналогичный период.

И таким образом у "Уэнздей" есть все шансы оказаться на вершине списка.

Это первый случай, когда англоязычный проект на Netflix преодолевает отметку в 400 миллионов за одну неделю. Среди проектов на всех языках это удавалось "Игре в кальмара". Южнокорейский хит превысил отметку трижды, достигнув максимума в 571,76 миллиона часов за третью неделю.

Исполнительница роли Уэнздей, Дженна Ортега уже стала новой звездой, а танец из сериала, который поставила она сама, не являясь профессиональным хореографом, бьет все рекорды популярности.

Сам сериал, судя по всему, могут продлить до четвертого сезона.