Обганяє "Гру в Кальмара". Серіал "Венздей" б'є рекорди на Netflix

Серіал "Венздей" лише за два тижні після прем'єри набрав 752,52 мільйони годин переглядів.

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23 листопада на відеосервісі Netflix вийшов серіал Тіма Бертона "Венздей" про Венздей Аддамс із сімейки Аддамсів, яка не прижилася у звичайних школах і вирушає до академії "Невермор", де колись познайомилися її батьки. Й історія про похмуру Венздей б'є всі рекорди популярності. Про це пише Hollywood Reporter.

Венздей, роль якої виконала Дженна Ортега, виявляється втягнута в детективну історію з убивствами, помноженими на підліткові проблеми соціалізації. І якщо врахувати, що в класичних фільмах Венздей також була одним із найулюбленіших персонажів, то фанати сімейки Аддамсів оцінили новинку.

За два тижні серіал посів третє місце в топі найпопулярніших англомовних серіалів Netflix. Популярність визначається за годинами переглядів — у "Венздей" набралося 752,5 мільйони годин переглядів.

[ + – ] Серіал "Венздей" б'є рекорди популярності Фото: Скриншот

Перше місце поки що утримує четвертий сезон "Дуже дивних справ" із 1,35 мільярдом годин переглядів. На другому місці — серіал про серійного вбивцю "Монстр: Історія Джеффрі Дамера" — 856,2 мільйонів годин.

Рейтинг популярності вираховується сумарно за 28 днів. Тобто для серіалу Бертона поки що минула половина цього терміну й у запасі в нього ще два тижні, щоб випередити конкурентів.

Так, останній сезон "Дуже дивних справ" за два тижні зібрав 621,8 мільйонів годин, що на 130,7 годин менше показника проєкту Тіма Бертона за аналогічний період.

І так "Венздей" має всі шанси опинитися на вершині списку.

Це перший випадок, коли англомовний проєкт на Netflix долає позначку 400 мільйонів за один тиждень. Серед проєктів усіма мовами це вдавалося "Грі в кальмара". Південнокорейський хіт перевищив позначку тричі, досягнувши максимуму 571,76 мільйонів годин за третій тиждень.

Виконавиця ролі Венздей Дженна Ортега вже стала новою зіркою, а танець із серіалу, який поставила вона сама, не будучи професійною хореографкою, б'є всі рекорди популярності.

Сам серіал, зважаючи на все, можуть продовжити до четвертого сезону.