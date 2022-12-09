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Стиль жизни

Леди Гага повторила танец Уэнздей Аддамс (видео)

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Фото: Getty Images | Леди Гага

Артистка станцовала под свой хорошо известный трек.

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36-летняя американская певица Леди Гага повторила трендовый танец Уэнздей Аддамс. Видео артистка поделилась в своем TikTok.

Звезда сцены станцевала под свою композицию Bloody Mary, которая сейчас бьет рекорды на стриминговых платформах.

Леди Гага сделала яркий макияж, надела пиджак и мини-шорты. Волосы певица собрала в экстравагантную прическу и повторила движения.

Леди Гага

Танец стал трендовым после выхода четвертой серии картины от Netflix "Уэнздей" о дочери семейки Аддамс. Движения главной героини завирусились в Сети под композицию Леди Гаги, хотя в оригинале звучит совсем другая песня.

Впоследствии 20-летняя Дженна Ортега, исполнительница роли Уэнздей Аддамс, признавалась, что придумала трендовые движения сама. Кроме этого, во время съемок уже культовой сцены актриса была больна ковидом, из-за чего в Сети поднялась волна хейта против продюсеров картины.

Уэнздей Fullscreen
Уэнздей
Фото: Скриншот

Также сообщалось о планах на четыре сезона популярного сериала от Netflix.

Напомним, песня Леди Гаги Bloody Mary первая по поискам в Shazam.

Также Фокус писал о критике танца Дженны Ортеги в сериале "Уэнздей".