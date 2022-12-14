Дизайнер сериала "Уэнздей" раскрыл особенности создания комнаты главной героини

Нашумевший сериал продолжает бить рекорды стриминговой площадки.

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Стали известны подробности создания комнаты Уэнздей Аддамс и ее подруги Энид. Об этом пишет People.

Главная героиня нашумевшего сериала и ее подружка жили в общежитии академии для детей со сверхестественными способностями Nevermore. Созданию их комнаты уделили особое внимание.

По словам дизайнера-постановщика декораций сериала "Уэнздей" Марка Скратона, комната специально была разделена пополам с точки зрения дизайна, поскольку демонстрировала полярность характеров главных героинь.

Это пространство Скратон и Тим Бертон спроектировали еще до того, как решить, где будут снимать картину.

"Мы знали, что в нем должны быть эти два противоположных персонажа. Когда Уэнздей впервые заходит в эту комнату, Энид сама практически изгой, потому что она живет одна в этой красочной изоляции, когда появляется Уэнздей. Нам нужно было найти способ показать это очень графически, стилизованно, с использованием ярких цветов и черно-белого", – рассказывает дизайнер.

Что касается интересного витража в комнате, то Марк Скратон признался, что окно должно было доминировать в комнате как центральный элемент.

Фото: Скриншот

"Мы решили, что лучше будет открываться оно, чем дверь. Это стало очень метафорическим для их отношений — с какой стороны окна они вышли и как они взаимодействовали со всем. Мы пытались пропускать свет через окна разными способами так, чтобы все цвета были просто на стороне Энид, а на стороне Уэнздей ничего не было", – признался постановщик.

Кроме замеченных деталей интерьера, в комнате были спроектированы скрытые элементы. В частности, Скратон рассказал о футляре для переноса хрустального шара Уэнздей. Его спроектировали как одну из башен особняка семейки Аддамс.

Также дизайнер популярной картины раскрыл источник вдохновения при создании жуткой стороны комнаты главной героини. Им стали мультфильмы Чарльза Аддамса.

В частности, он рассказал об уникальных предметах в пространстве дочери Гомеса и Мортиши Аддамс.

"Сторона Уэнздей очень интересна, потому что в ней нет ничего, кроме невероятно специфических объектов. Мы рассмотрели ключевые элементы, которые ей требовались, такие как кровать и письменный стол, а затем отправились на поиски по всему миру, чтобы найти самые идеальные предметы для Уэнздей. Ее письменный стол был привезен из Лондона, а печатная машинка – из Америки", – раскрывает все карты Скратон.

Между тем, источником вдохновения при создании светлой стороны комнаты стала k-pop культура.

[ + – ] Уэнздей

"У нас была огромная куча красочных, невероятных предметов. Мы пробовали их все и переставляли местами, а потом просто продолжали добавлять", — добавляет постановщик.

Кроме этого, Марк Скратон рассказал о незамеченном элементе, который сыграл также важную роль при создании двух полярных сторон помещения.

"В общей сложности только на этой съемочной площадке было около 90 светильников — от гирлянд до настольных ламп и скрытых светильников под вещами", — отмечает дизайнер.

Сериал "Уэнздей" продолжает бить рекорды стримингового сервиса. По свежим данным Deadline, за неделю с 5 по 11 декабря 2022 года картина с Дженной Ортегой в главной роли получила еще 269,67 млн часов просмотров и заняла первое место в 90 странах.

Также сообщалось о планах на еще три-четыре сезона популярной истории.

Напомним, Леди Гага повторила вирусный танец Уэнздей Аддамс.

Также Фокус писал об уникальных кадрах со съемочной площадки нашумевшего сериала, на которых главная героиня улыбается.