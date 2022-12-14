Сериал "Уэнздей" преодолел отметку в 1 миллиард часов просмотров за третью неделю

Сериал Тима Бертона стал вторым по популярности англоязычным шоу на Netflix.

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Сериал Тима Бертона "Уэнздэй" вошел в почетный клуб "часовых миллиардников" Netflix. Сериал стал третьим в истории стримингового сервиса, которой в течение первых 28 дней с момента премьеры смог набрать свыше миллиарда часов просмотров. Об этом пишет Daily Mail.

Netflix ведет отсчет именно по первому месяцу, поэтому у "Уэнздей" еще есть все шансы стать самым популярным англоязычным сериалом в сервисе.

[ + – ] Сериал "Уэнздей" бьет рекорды Фото: Скриншот/Netflix

Что касается абсолютного рекордсмена, то южнокорейский сериал "Игра в кальмара" с 1,65 миллиардов часов просмотра, скорее всего, сохранит лидерство.

На данный момент "Уэнздей" занимает третье место в рейтинге Netflix после первого сезона "Игры в кальмара" и четвертого сезона "Очень странных дел" (1,35 миллиарда часов просмотра).

Сериал, рассказывающий про маньяка Джеффри Дамера, готическая девочка Уэнздей уже обогнала.

Напомним, "Уэнздей" — сериал по вселенной "Семейки Аддамс". Шоу рассказывает о дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов, которую отправляют в Академию Невермор, после того, как выгнали из ряда обычных школ.

[ + – ] Трейлер сериала "Уэнздей"

Однако в школе для "изгоев", где учатся дети с волшебными способностями, и где когда-то познакомились родители Уэнздей, она сталкивается с многочисленными загадками и чудовищем, которое убивает туристов и школьников.

Дженна Ортега, актриса, исполнившая роль Уэнздей, уже стала настоящей звездой и иконой стиля. Фокус рассказывал о том, какие пять вещей в своем гардеробе она любит больше всего.

А создатели сериала рассказывали, как создавали комнату Уэнздей и ее соседки в академии Невермор. Ведь она получилась очень стильной и отражающей характеры девушек.