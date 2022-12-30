Розкриті подробиці другого сезону "Венздей"
Офіційно про зйомки другого сезону картини ще не повідомляли.
Розкриті подробиці другого сезону серіалу "Венздей". Про це пише The Hollywood Reporter.
Шоураннери нашумілої картини Альфред Гоф і Майлз Міллар поділилися деталями наступного сезону.
За словами одного з продюсерів, образ Венздей Аддамс був обраний не просто так. Оскільки раніше дівчинку показували поверхово і у зовсім юному віці, автори серіалу вирішили обіграти Венздей як уже підлітка.
Щодо другого сезону, то Альфред Гоф зізнався, що всі стосунки головних героїв будуть ускладнені.
"Школа була закрита, та це дало нам багато можливостей для другого сезону. Для нас це шоу багато в чому про жіночу дружбу, і Венздей та Енід перебувають якраз у центрі уваги. Тому обов’язково зробимо ці стосунки цікавішими, також звернемо увагу на материнські стосунки Венздей і Мортіші", — розповідає сценарист та продюсер.
Окрім цього шоураннери розповідають, що кожен епізод "Венздей" схожий на маленьке яйце Фаберже, яке має відчуватися як дуже складний фільм і "це великий виклик".
Нагадаємо, 20-річна Дженна Ортега зіграла дві ролі у серіалі "Венздей".
Також Фокус писав про реакцію Крістіни Річчі на гру Дженни Ортеги в нашумілій картині від Netflix.