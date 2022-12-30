Розкриті подробиці другого сезону "Венздей"

Офіційно про зйомки другого сезону картини ще не повідомляли.

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Розкриті подробиці другого сезону серіалу "Венздей". Про це пише The Hollywood Reporter.

Шоураннери нашумілої картини Альфред Гоф і Майлз Міллар поділилися деталями наступного сезону.

За словами одного з продюсерів, образ Венздей Аддамс був обраний не просто так. Оскільки раніше дівчинку показували поверхово і у зовсім юному віці, автори серіалу вирішили обіграти Венздей як уже підлітка.

Щодо другого сезону, то Альфред Гоф зізнався, що всі стосунки головних героїв будуть ускладнені.

[ + – ] Кадр із серіалу "Венздей" Фото: Netflix

"Школа була закрита, та це дало нам багато можливостей для другого сезону. Для нас це шоу багато в чому про жіночу дружбу, і Венздей та Енід перебувають якраз у центрі уваги. Тому обов’язково зробимо ці стосунки цікавішими, також звернемо увагу на материнські стосунки Венздей і Мортіші", — розповідає сценарист та продюсер.

Окрім цього шоураннери розповідають, що кожен епізод "Венздей" схожий на маленьке яйце Фаберже, яке має відчуватися як дуже складний фільм і "це великий виклик".

[ + – ] Кадр із серіалу "Венздей" Фото: Кадр з відео

Нагадаємо, 20-річна Дженна Ортега зіграла дві ролі у серіалі "Венздей".

Також Фокус писав про реакцію Крістіни Річчі на гру Дженни Ортеги в нашумілій картині від Netflix.