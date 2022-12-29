Дженна Ортега зіграла дві ролі у серіалі "Венздей" (фото)

Спершу глядачі популярної картини не помітили цього.

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20-річна американська акторка Дженна Ортега зіграла дві ролі в нашумілому серіалі "Венздей". Про це пише Screen Rant.

Багато хто помітив, що відьма Гуді Аддамс з минулого схожа на свого далекого нащадка, Венздей. Втім, стало відомо, що Дженна Ортега справді зіграла дві ролі — і Гуді, і Венздей. Через різні костюми і вбрання не всі впізнали зірку екрану в різних амплуа. Якщо придивитися, це стає очевидно.

[ + – ] Венздей та Гуді Аддамс

Серіал про пригоди доньки Мортіші та Гомеса Аддамсів у новій школі став хітом Netflix. Танець головної героїні підкорює тренди TikTok, а локації для зйомок у Румунії стали популярними серед туристів.

Оскільки більшість серіалу знімали на території сусідньої країни, актори застали початок повномасштабної війни в Україні поблизу. Акторка Крістіна Річчі зізнавался, що боялась, що росіяни підірвуть атомні станції і "ми всі помремо".

[ + – ] Дженна Ортега Фото: Jenna Ortega/Instagram

Щодо Дженни Ортеги, то вона з початку вторгнення активно підтримує Україну у своїх соцмережах.

Нагадаємо, Крістіна Річчі, попередня Венздей, прокоментувала гру Дженни Ортеги в популярному серіалі від Netflix.

Також Фокус писав про те, що Леді Гага повторила культовий танець із серіалу "Венздей" під свою пісню.