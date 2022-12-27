Крістіна Річчі прокоментувала гру Дженни Ортеги у "Венздей"

Раніше Річчі сама зіграла доньку Мортіші та Гомеса Аддамсів.

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42-річна американська акторка Крістіна Річчі прокоментувала гру Дженни Ортеги в ролі Венздей Аддамс. Про це пише The Guardian.

"Я не заперечую. Я говорю про неї практично в кожному інтерв‘ю! Проте я думаю, важливо відзначити, що нова Венздей відрізняється. Сьогоднішні молоді люди заслуговують того, щоб мати свою власну версію Венздей", – зазначила зірка екрану.

Крістіна Річчі у 1991 році дебютувала в ролі Венздей Аддамс в оригінальній історії про відому родину. У 2022 в серіалі від Netflix акторка також зіграла, лише цього разу вона перевтілилася у вчительку академії Nevermore.

[ + – ] Дженна Ортега Фото: Скриншот/Netflix

Творці серіалу ще офіційно не повідомили про продовження популярної картини. Попри те, що за 8 серій Венздей Аддамс розрила всі загадки, які ставила перед собою в академії Невермор, на останній хвилинах останнього епізоду Тайлер знову почав перетворюватися на монстра, а також доньці Мортіші та Гомеса прийшло повідомлення з погрозами.

Нагадаємо, Крістіна Річчі розповіла про початок повномасштабної війни в Україні, який вона зустріла на зйомках "Венздей" у Румунії.

Також Фокус писав про критику нашумілого танцю Дженни Ортеги.