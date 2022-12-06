Крістіна Річчі розповіла, як відреагувала на початок війни в Україні

На момент повномасштабного вторгнення Росії акторка перебувала в Румунії.

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42-річна американська акторка Крістіна Річчі розповіла, як відреагувала на новини про початок повномасштабної війни в Україні. Про це пише Іnterview Мagazine.

Зірка картини "Сімейка Адамів" тоді перебувала у столиці Румунії. У Бухаресті відбувалися знімання нашумілого серіалу від Netflix "Венздей", у якому Річчі зіграла вчительку Мерилін Торнхілл.

Американська акторка, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, була вкрай налякана. Крістіна Річчі була переконана, що країна-агресорка почне бомбити атомні електростанції, що призведе до фатальних наслідків.

[ + – ] Крістіна Річчі Фото: Скриншот

"Я пам'ятаю той ранок о 4:00, коли всі були у вітальні, коли покидали Румунію. Усі були виснажені. Я божеволіла, тому що була впевнена, що десь біля нас розбомблять атомну електростанцію, і ми всі помремо. Я пам'ятаю те відчуття, ніби ми тікали", — зізналася зірка екранів.

Щодо головної акторки серіалу "Венздей" Дженни Ортеги, то вона активно публічно підтримувала Україну у своїх соцмережах на початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, Крістіна Річчі продовжує спати в одному ліжку з восьмирічним сином.

Також Фокус писав про продовження популярного серіалу про життя доньки родини Адамсів.