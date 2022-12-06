Кристина Риччи рассказала, как отреагировала на начало войны в Украине

В момент полномасштабного вторжения России актриса находилась в Румынии.

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42-летняя американская актриса Кристина Риччи рассказала, как отреагировала на новости о начале полномасштабной войны в Украине. Об этом пишет Interview Magazine.

Звезда картины "Семейка Адамов" находилась в столице Румынии. В Бухаресте проходили съемки нашумевшего сериала от Netflix "Уэнздей", в котором Риччи сыграла учительницу Мэрилин Торнхилл.

Американская актриса, когда Россия начала полномасштабное вторжение, была очень напугана. Кристина Риччи была убеждена, что РФ начнет бомбить атомные электростанции, что приведет к роковым последствиям.

[ + – ] Кристина Риччи Фото: Скриншот

"Я помню то утро в 4:00, когда все были в гостиной, когда покидали Румынию. Все были истощены. Я с ума сошла, потому что была уверена, что где-то возле нас разбомбят атомную электростанцию, и мы все умрем. Я помню то ощущение, будто мы убегали", — призналась звезда экранов.

Относительно главной актрисы сериала "Уэнздей" Дженны Ортеги, то она активно публично поддерживала Украину в своих соцсетях в начале полномасштабного российского вторжения.

Напомним, Кристина Риччи продолжает спать в одной кровати с восьмилетним сыном.

Также Фокус писал о продолжении популярного сериала о жизни дочери семьи Адамсов.