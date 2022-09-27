Актриса Кристина Риччи спит в одной кровати с восьмилетним сыном

Звезда экранов воспитывает восьмилетнего сына и девятимесячную дочь.

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42-летняя американская актриса Кристина Риччи призналась, что до сих пор спит в одной кровати со своим восьмилетним сыном. Об этом пишет Page Six.

Звезда картины "Семейка Адамсов" призналась, что ее старший ребенок не может спать самостоятельно, в отличие от 9-месячной дочери Клеопатры.

"Я могу уложить ее в кроватке, и она просто засыпает. Это потрясающе, потому что мой 8-летний сын все еще спит со мной", — отметила молодая мама.

По словам Риччи, ее сын Фредди с детства боится спать сам в постели, а когда она пыталась отучить малыша, он бился головой о перила и начинал громко кричать. Поэтому звездной маме пришлось пересмотреть свой подход к воспитанию детей.

Осенью 2021 Кристина Риччи узаконила отношения со стилистом Марком Хэмптоном, в браке с которым и родилась дочь Клеопатра. До этого актриса была замужем за актером Джеймсом Хеердегеном, от которого родила сына Фредди.

[ + – ] Кристина Риччи

42-летняя актриса профессионально дебютировала в фильме "Русалки" (1990) вместе с Шер и Вайноной Райдер, а ее незабываемая роль Венсди Адамс в двух сериях "Семейки Адамсов" Барри Зонненфельда (1992 и 1993) принесли ей наибольший успех и признание.

До этого Кристина Риччи номинировалась на "Золотой глобус", награду "Американская комедия" и "Независимый дух" как лучшая актриса.

[ + – ] Семья Кристины Риччи

Напомним, Кристина Риччи вышла замуж за своего парикмахера.

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