Купание с сыном: Ирина Шейк вступилась за Эмили Ратаковски

Знаменитость польско-еврейского происхождения спровоцировала новый скандал в Сети.

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36-летняя российская модель Ирина Шейк вступилась за свою американскую коллегу Эмили Ратаковски на фоне нового скандала в Сети.

Накануне разведенная американская звезда подиумов поделилась провокационными кадрами со своим годовалым сыном Сильвестром. Эмили показала, как принимает с ребенком ванну. При этом молодая мама была полностью обнажена, что спровоцировало волну хейта со стороны подписчиков модели.

"Не все для Интернета. Мы понимаем, что ты раздеваешься и обнажаешься для привлечения внимания", — написал один из фолловеров Эмили Ратаковски, добавив, что внешность модели тянет на ниже среднего. В частности, неизвестный пользователь Сети попросил Ратаковски уважать своего сына.

[ + – ] Эмили Ратаковски спровоцировала новый скандал в Сети

Хотя сама молодая мама решила не отвечать на оскорбительный комментарий, подписчику модели резко высказалась российская модель Ирина Шейк. Звезда подиумов, длительно проживающая в США, попросила хейтера отцепиться от Эмили и назвала его "человеком ниже среднего".

[ + – ] Ирина Шейк вступилась за Эмили Ратаковски

Сама Ирина Шейк также воспитывает четырехлетнюю дочь Лею от брака с голливудским актером Брэдли Купером. А Эмили Ратаковски официально разводится с отцом своего сына, американским кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, из-за многочисленных измен мужчины.

Напомним, Эмили Ратаковски заявила, что снова готова строить новые романтические отношения.

Также Фокус писал об одном из самых известных платьев в истории моды, которое накануне примерила Эмили Ратаковски.