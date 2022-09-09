Эмили Ратаковски заявила, что готова к новым отношениям

Знаменитость официально подтвердила новости о разводе с мужем.

31-летняя американская модель Эмили Ратаковски заявила, что готова к новым знакомствам и отношениям. Об этом пишет Page Six.

В своем TikTok-аккаунте звезда подиумов польско-еврейского происхождения поделилась желанием снова вступить в отношения. Молодая мама призналась, что она как свободный человек открыта для свиданий и новых романтических отношений после развода с мужем.

Эмили Ратаковски сняла видео-дуэт, в котором отметила, что при патриархате существует такая предпосылка, что мужчины "получают женщин", "занимают их", "тащат их", будто они есть чем-то, чем владеют. Так что знаменитость категорически выступает против этого.

[ + – ] Эмили Ратаковски с бывшим мужем Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Американская модель развелась с кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. От их союза подрастает годовалый сын Сильвестр, которого Ратаковски часто показывает в своих соцсетях.

Звезда подиумов и ее уже бывший возлюбленный поженились в 2018 году после нескольких месяцев отношений. А причиной разрыва, как известно, стали многочисленные измены кинопродюсера.

[ + – ] Эмили Ратаковски с сыном

В Сети недавно начали распространяться слухи о романе молодой мамы и голливудского актера Брэда Питта. Хотя официально обе стороны не комментировали свежие домыслы.

Напомним, Эмили Ратаковски испугала подписчиков в соцсетях фото с синяками.

Также Фокус писал об обращении Эмили Ратаковски к бывшему мужу.