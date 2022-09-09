Эмили Ратаковски заявила, что готова к новым отношениям
Знаменитость официально подтвердила новости о разводе с мужем.
31-летняя американская модель Эмили Ратаковски заявила, что готова к новым знакомствам и отношениям. Об этом пишет Page Six.
В своем TikTok-аккаунте звезда подиумов польско-еврейского происхождения поделилась желанием снова вступить в отношения. Молодая мама призналась, что она как свободный человек открыта для свиданий и новых романтических отношений после развода с мужем.
Эмили Ратаковски сняла видео-дуэт, в котором отметила, что при патриархате существует такая предпосылка, что мужчины "получают женщин", "занимают их", "тащат их", будто они есть чем-то, чем владеют. Так что знаменитость категорически выступает против этого.
Американская модель развелась с кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. От их союза подрастает годовалый сын Сильвестр, которого Ратаковски часто показывает в своих соцсетях.
Звезда подиумов и ее уже бывший возлюбленный поженились в 2018 году после нескольких месяцев отношений. А причиной разрыва, как известно, стали многочисленные измены кинопродюсера.
В Сети недавно начали распространяться слухи о романе молодой мамы и голливудского актера Брэда Питта. Хотя официально обе стороны не комментировали свежие домыслы.
Напомним, Эмили Ратаковски испугала подписчиков в соцсетях фото с синяками.
Также Фокус писал об обращении Эмили Ратаковски к бывшему мужу.