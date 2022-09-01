Эмили Ратаковски показала синяки на теле (фото)

Знаменитость испугала своих поклонников.

31-летняя американская модель Эмили Ратаковски показала синяки на теле. Видео и фото она поделилась на своей Instagram странице.

Звезда подиумов польско-еврейского происхождения опубликовала короткий ролик, на котором она позирует топлес и демонстрирует синяки на своем теле. Видео модель подписала: "Боевые раны плохого кролика". Судя по всему, Эмили Ратаковски имела в виду недавний концерт группы Bad Bunny, который она посетила вместе с друзьями.

В частности, во время видео модель включила песню вышеупомянутой группы — Neverita.

[ + – ] Эмили Ратаковски [ + – ] Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски разводится со своим мужем Себастьяном Бер-Макклардом, который, как известно, неоднократно изменял своей возлюбленной. Они поженились в феврале 2018 через несколько месяцев отношений и часто делились трогательными кадрами в соцсетях, поэтому внезапный разрыв одной из самых гармоничных пар мира шоу-бизнеса стал шоком для их поклонников.

От союза модели и кинопродюсера подрастает годовалый сын Сильвестр. Поэтому сейчас решается вопрос опеки на первенцем Ратаковски.

[ + – ] Сын Эмили Ратаковски

Напомним, Эмили Ратаковски обрезала волосы на видео в соцсети.

Также Фокус писал об идеальных джинсах для осени 2022, которые накануне продемонстрировала Эмили Ратаковски.