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Стиль жизни

Эмили Ратаковски показала синяки на теле (фото)

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Фото: Emily Ratajkowski/Instagram | Эмили Ратаковски

Знаменитость испугала своих поклонников.

31-летняя американская модель Эмили Ратаковски показала синяки на теле. Видео и фото она поделилась на своей Instagram странице.

Звезда подиумов польско-еврейского происхождения опубликовала короткий ролик, на котором она позирует топлес и демонстрирует синяки на своем теле. Видео модель подписала: "Боевые раны плохого кролика". Судя по всему, Эмили Ратаковски имела в виду недавний концерт группы Bad Bunny, который она посетила вместе с друзьями.

В частности, во время видео модель включила песню вышеупомянутой группы — Neverita.

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски разводится со своим мужем Себастьяном Бер-Макклардом, который, как известно, неоднократно изменял своей возлюбленной. Они поженились в феврале 2018 через несколько месяцев отношений и часто делились трогательными кадрами в соцсетях, поэтому внезапный разрыв одной из самых гармоничных пар мира шоу-бизнеса стал шоком для их поклонников.

От союза модели и кинопродюсера подрастает годовалый сын Сильвестр. Поэтому сейчас решается вопрос опеки на первенцем Ратаковски.

Сын Эмили Ратаковски

Напомним, Эмили Ратаковски обрезала волосы на видео в соцсети.

Также Фокус писал об идеальных джинсах для осени 2022, которые накануне продемонстрировала Эмили Ратаковски.